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僑委盧曼菁：掛中國國旗屬商業策略 台灣是唯一祖國

2025/1/15 23:31
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）立委質疑，僑務委員盧曼菁的公司門口懸掛五星旗。盧曼菁今天聲明，公司懸掛中國國旗純粹出於商業策略與國際禮節的考量，不代表對中國的政治認同，台灣是成長的家園，是她心中唯一的祖國。

鏡週刊報導，美國密西根州僑務委員盧曼菁上月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑，日前又有僑民指控她霸凌，造謠傷害僑界人士及僑團，直指她「挑起對立」。

盧曼菁今天發布聲明表示，在擔任僑委前，公司懸掛象徵生活奮鬥的美國國旗、代表血派根源的中華民國國旗以及工廠所在地中國國旗；她強調，台灣是成長的家園，是心中唯一的祖國，與中國是兩個主權獨立、互不隸屬的國家。

她解釋，懸掛中國國旗純粹出於商業策略與國際禮節的考量，並不代表對中國的政治認同，也僅是基於工廠設立於中國的事實，這與許多跨國企業在國際場合展示多國國旗的作法一致，展現的是尊重合作夥伴的態度。

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關於學歷虛假的指控，盧曼菁則說，她畢業於銘傳五專，之後在俄亥俄州立大學取得學士學位，社群網站學歷呈現為碩士純屬誤植，疏失查證之責特此向大眾道歉。

盧曼菁表示，針對有人躲在暗處匿名爆料、毫無實證地進行抹黑與攻擊，已委請律師蒐證，若後續仍有散布謠言侵害名譽分化僑界等言論，勢必採取法律行動。（編輯：林克倫）1140115

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