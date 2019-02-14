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蘇震清唱歌募得50萬元 捐給屏東5慈善機構

最新更新：2019/02/14 20:01
民進黨籍立委蘇震清（右3）日前參加高雄某集團旺年會，獻唱2首歌募得善款新台幣50萬元，14日捐給屏東縣內5慈善機構，每個機構各獲10萬元。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月14日
民進黨籍立委蘇震清（右3）日前參加高雄某集團旺年會，獻唱2首歌募得善款新台幣50萬元，14日捐給屏東縣內5慈善機構，每個機構各獲10萬元。中央社記者郭芷瑄攝　108年2月14日

(中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）民進黨籍立委蘇震清今年1月底參加高雄某集團旺年會，獻唱2首歌募得新台幣50萬元，今天捐給屏東縣5個慈善機構，每個機構各獲得10萬元。

蘇震清今天舉行「唱歌做公益，溫馨關懷情」捐贈儀式，他打趣說，立法院長蘇嘉全唱了5首歌募得新台幣100萬元做公益，他的行情要比蘇嘉全好，1首歌募25萬元，唱2首就50萬元，全部捐做慈善用途。

蘇震清說，還有很多弱勢機構需要幫忙，只要能幫得上忙，不管是唱歌、演講、直接拜託企業，他都可以去做，讓社會充滿愛與關懷。

社團法人台灣世界快樂聯盟創辦人張麗玉說，過年期間她還在禱告，盼望20萬、30萬元資金缺口可以獲得解決，沒想到就來了10萬元。

5個獲贈捐款單位為社團法人屏東縣社會工作者協會、社團法人台灣世界快樂聯盟、社團法人屏東縣腦性麻痺服務協會、社團法人屏東縣啟智協進會和華山基金會。（編輯：陳俊碩）1080214

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