颱風白鹿直撲東部 花蓮柚農憂心忡忡搶收

颱風白鹿逼進東台灣，在全國最大的文旦柚單一鄉鎮產區的花蓮瑞穗鄉，柚農均憂心忡忡，紛紛增加人手搶收文旦柚，盼減少因風災造成的損失。中央社記者李先鳳攝 108年8月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）颱風白鹿直撲台灣東部，全國最大的文旦柚單一鄉鎮產區的花蓮瑞穗鄉正值採收期，搶在颱風來襲前更是加快腳步，深怕風雨過後損失慘重。

花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，占全國24%，去年產量逾3000萬公斤，今年受氣候影響，預估產量較去年減少約1至2成。

颱風白鹿逼進，柚農均憂心忡忡，紛紛增加人手搶收文旦柚。花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，目前全鄉文旦柚採收約1、2成，大家都在找人手幫忙。文旦柚採收期間最怕遇到風雨，不是落果就是減損甜度。

瑞穗鄉鶴岡地區的柚農林誠雄說，今年已提前預約工人投入採收文旦柚，他的果園目前已採收1/3，希望至少在颱風前能採收1/2，以減少損失。白鹿颱風目前是輕颱，但擔心下雨，水分過多造成裂果狀況，或是強風造成熟果損及外觀、甚至易腐爛。（編輯：林沂鋒）1080822