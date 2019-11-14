選立委何時請辭副市長 楊瓊瓔：依法辦理

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市副市長楊瓊瓔接受國民黨徵召參選立委，多名台中市議員關心請辭問題。楊瓊瓔今天指出，依法辦理，身為副市長，她完成階段性任務。

楊瓊瓔接受中國國民黨徵召，參選台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立法委員。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，楊瓊瓔依規定出席。多名市議員關心，楊瓊瓔接受徵召投入立委選舉後何時請辭副市長，是否會影響市政進行。

會中，國民黨籍台中市議員吳顯森肯定楊瓊瓔為市政付出，他指出，楊瓊瓔擔任副市長，爭取地方建設，卻在議事堂受辱，讓人不捨，希望她繼續努力、加油。

民進黨籍市議員周永鴻表示，楊瓊瓔負責多數的潭子、大雅、神岡、后里地區市政行程，她身兼副市長、立委參選人在出席行程時，如何公私分明？

他質疑，楊瓊瓔不肯請辭副市長，是為了可穿「副市長背心」上台。

民進黨籍市議員邱素貞指出，楊瓊瓔在臉書（Facebook）發文，指心疼潭子、大雅、神岡、后里地區的鄉親，沒人服務，但現在台中的執政團隊不是台中市長盧秀燕的團隊嗎？

國民黨市議員李麗華、李榮鴻相繼表示，民進黨許多人擔任市議員、立委時，也都帶職參選。

民進黨籍市議員江肇國指出，立委、市長都是民選公職，去職後會造成社會成本損失，但副市長是政務任命，隨時可去職，市長可任命他人，兩者不能相比。

面對市議員的關切，楊瓊瓔表示，她一定會以市政為主，只要身為副市長一天，就會全力以赴；議會現正開議質詢，希望議會支持通過市府編列的預算，另2020台灣燈會在台中也正籌辦中。

楊瓊瓔還細數行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、盧秀燕等人過去參選請辭的情形，她指出，個人期許會更高，依法行事。她目前已完成盧秀燕交辦的階段性任務。（編輯：戴光育）1081114