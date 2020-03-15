鳥友爭睹台灣珍稀朱連雀 墾丁關山淡季現人潮

朱連雀是寒帶鳥類，繁殖地在西伯利亞、庫頁島、中國華北和朝鮮半島等地，對台灣來說是稀有過境鳥，牠們近期現蹤墾丁關山，吸引鳥友爭相目睹。（蔡乙榮提供）中央社 109年3月15日

（中央社記者楊思瑞屏東縣15日電）墾丁春天是旅遊淡季，加上又遇武漢肺炎疫情，但近一週來，墾丁看夕陽聖地關山卻每天都有拿著望遠鏡的鳥友潮，只為爭睹台灣難得一見，在一棵雀榕上身穿五彩羽衣的朱連雀。

一身彩衣的朱連雀是鳥界中的帥哥美女，從墾丁國家公園管理處技士退休的蔡乙榮，長期在墾丁從事鳥類觀察和保育，已是鳥類達人，他表示，自己30多年來在墾丁從沒看過朱連雀，不只是他，所有在恆春半島的資深鳥友都沒看過，這次竟有上百隻聚集墾丁，讓台灣各地的鳥友都相當興奮，他也是生平第一次看到朱連雀。

蔡乙榮表示，朱連雀又名小太平鳥，因狀似別名「太平鳥」的黃連雀而得名，又因尾巴的12根羽毛是紅色，所以又被叫「12紅」，是寒帶鳥類，繁殖地在西伯利亞、庫頁島、中國華北和朝鮮半島等地，冬天時會南下到東南亞過冬，和赤腹鷹、灰面鵟鷹及雁鴨等一樣，台灣是牠們的過境地，春天就是這些候鳥北返繁殖地的季節，對台灣來說，朱連雀是稀有過境鳥。

蔡乙榮表示，朱連雀雌雄鳥相似，全身有紅、黑、淡黃、緋紅、白、橙紅等顏色裝點，五彩繽紛，模樣可愛又美麗，因此讓鳥友爭睹拍攝。

他也指出，台灣以往很少見到朱連雀，但今年2月開始，台灣北部、東部和墾丁都有出現消息，鳥友估計全台約見到500隻以上，包括今年3月初在墾丁森林遊樂區牌樓發現20多隻、3月初在枋山發現40多隻，1週前開始，關山這棵正在結果的雀榕上，又聚集了20多隻到上百隻不等。

他說，朱雀連活動範圍在針闊葉混合林及沼澤區，主食漿果，兼食昆蟲，往年台灣可能不是沒有，而是有人可能見到卻不知是什麼鳥，或沒有將消息傳達出去，至於今年大量被看見，他認為可能是朱連雀族群量變多，或是現在網路訊息傳播迅速。

吸引朱榕雀大量聚隻的這棵關山雀榕結實累累，除了吸引朱連雀外，還有烏頭翁、紅嘴黑鵯等多種鳥類覓食，大冠鷲、鳳頭蒼鷹也在空中翱翔。

因應鳥友瘋狂爭睹，恆春鎮公所特別請管理人員提早開園滿足各地鳥友，也提醒民眾賞鳥不要干擾鳥類生態，也避免踩踏周邊花草樹木。（編輯：洪學廣）1090315

朱連雀是台灣難得一見的稀有過境鳥，雌雄鳥相似，全身有紅、黑、淡黃、緋紅、白、橙紅等顏色裝點，五彩繽紛，模樣可愛又美麗，不少資深鳥友30多年來首次在恆春半島見到朱連雀。（蔡乙榮提供）中央社 109年3月15日