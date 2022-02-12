高雄打通再生水製造鏈 完成地下18米污水管取水

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高雄第2座臨海再生水廠「臨海水資源中心」2021年底營運，為高雄水資源再挹注每日3.3萬噸活水，其中不可忽視的關鍵就在18米凱旋路主幹管高難度污水取水作業，要在滿管水流快速極端危險條件下潛入鑿孔取水。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄第二座臨海再生水廠「臨海水資源中心」去年底正式營運。其中關鍵在深入地下18米凱旋路主幹管高難度污水取水作業，要在滿管水流快速極端危險條件下潛入鑿孔取水。

高雄市政府水利局表示，因應氣候變遷下缺水危機，高雄必須有不靠天吃飯的水源！第二座臨海再生水廠「臨海水資源中心」去年底正式營運，為高雄水資源再挹注每日3.3萬噸活水，其中不可忽視關鍵就在凱旋主幹管高難度污水取水作業。

水利局污水一科指出，臨海水資源中心因污水區用戶污水接管還在推動初期，污水量暫無法滿足再生水產製需求。經多方評估，最終擇定跨區從中區廠主要污水管的凱旋主幹管截取污水，第1期取水量6.5萬噸/日，最大可達11萬噸/日，以產製所需再生水。

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跨區取水管線全長約5.9公里，除因行經輕軌、跨越前鎮河並緊鄰捷運紅線等重要設施導致施工難度高，還需設法深入地下18米凱旋路主幹管，並於滿管水流快速極端危險條件下潛入鑿孔取水，作業難度及風險性極具挑戰。

水利局官員說，這項取水作業為國內首創，執行團隊集結各方專業人員，展現超群技術與專業能力，從設計至施工耗時18個月，關鍵的「穿鑿凱旋主幹管」，施工團隊克服污水能見度為零，以及水流強勁高危險作業環境，歷經驚心動魄的50日潛水鑽孔作業，終圓滿完成高難度取水作業，並確保既有污水管線、捷運、輕軌和各項重要設施系統安全與運行，也為國內污水管線施工和維護技術締造新猷。（編輯：孫承武）1110212