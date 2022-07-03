內湖2公園遭外來魚種入侵 北市培育志工移除

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北內湖區大湖及碧湖公園是北市水域面積最大的公園之一，不過生態卻因垃圾魚等外來魚種入侵、繁殖遭破壞，北市公園處為此首度舉辦移除實務工作坊，盼培育出雙湖生態志工團。

台北市工務局公園處今天發布新聞稿表示，碧湖及大湖公園在長期人為不當放生下，遭大量火口魚、吳郭魚及俗稱垃圾魚的琵琶鼠魚入侵、繁殖，因為這些外來魚種適應力強、什麼都吃，不僅沒有天敵制衡，還把湖中其餘本土魚種的卵都吃光，影響生態甚鉅。

為了還給本土魚種生存空間，公園處去年5月及11月攜手台灣海洋保育與漁業永續基金會、台北市內湖社區大學，邀集志工辦理2場移除活動，累計移除近3000隻外來魚種。

公園處表示，為了讓生態恢復到原本和諧的狀態，今年除會繼續推出移除活動外，還與中華民國自然保育生態協會合作，在內湖社大及碧湖公園辦理共4堂課程的移除外來種實務工作坊。

台北市內湖社區大學校長張芳德說，許多人還不太瞭解雙湖遭外來魚種入侵的狀況與嚴重度，也缺乏移除工作的專業訓練，因此今年擬定出一套實務培訓工作坊，結合專家學者與實務經驗豐富的工作者，以培育具有自主性的生態志工團為目標。

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張芳德介紹，4堂課程分別為9日的「什麼是外來種」、16日的「大湖與碧湖對內湖的意義」、23日的「認識琵琶鼠」、30日的「漁具操作示範與體驗」，時間皆為上午9時30分至11時30分，全程免費，提供對保育工作有興趣的民眾報名。

公園處說明，實務工作坊報名方式以網路為主，報名時間至額滿為止，民眾可上「雙湖移除外來種-實務工作坊」BeClass線上報名系統查詢更多資訊，完整參與工作坊的民眾，將優先保障可參與實體移除活動。（編輯：李錫璋）1110703