大寮社會宅完成選商 17.6億元提供382戶
2022/8/2 16:23
（中央社記者洪學廣高雄2日電）位於高雄捷運橘線大寮站的大寮社會宅第1期今天完成選商，工程經費約17.6億元，規劃地上10層、地下2層建築物，提供382戶社會住宅。全案將於9月動土，預計民國115年中完工。
大寮社會宅(第1期)今年4月首次公告招標後，期間受俄烏戰爭影響原物料上漲及營建市場缺工，歷經3次流標後於今日完成評選。後續待高雄市政府水利局與廠商議價程序完成後，預計9月辦理動土典禮。
水利局今天新聞稿表示，全案採最有利標招商，由上鋌營造、三洋實業，以及趙建銘建築師事務所共同投標並取得優先議價權，第1期工程經費約17.6億元，規劃地上10層、地下2層建築物，提供382戶社會住宅。
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依水利局資料，大寮社會宅位於橘線大寮站2號出口旁，分2期開發，第1期基地面積8340平方公尺，廠商規劃總樓地板面積3萬3386平方公尺，將取得綠建築銀級標章、智慧建築合格級標章、耐震標章、無障礙住宅標章。
另設置店鋪、托嬰中心、社區照顧關懷據點、身障社區式日間服務據點、身障社區居住服務據點，提供多元社福設施，配合大寮捷運場站活絡周邊，引入居住人口、創造商業需求，全案預計115年中完工。（編輯：孫承武）1110802
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