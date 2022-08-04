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新竹市防空疏散避難設施盤點 供需比達5.6倍

2022/8/4 16:34（8/4 16:44 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市警察局今天表示，目前竹市列管防空疏散避難設施達2963處，可容納超過254萬人，而竹市人口約45萬餘人，供需比例達5.6倍，足夠市民避難使用。

新竹市警察局民防管制中心向中央社記者表示，為強化國人居安思危意識，警政署日前超前部署，要求各縣市警察局調查轄內防空疏散避難設施的供需比例，在遇空襲警報時，民眾能迅速找到防空避難處所避難。

新竹市警察局盤點目前竹市列管防空疏散避難設施，達2963處，可容納254萬人，依新竹市人口約45萬餘人，計算供需比例達5.6倍，超出內政部要求供需比例不低於2倍的規定。

新竹市警察局提供新聞資料表示，民眾能快速查詢防空疏散避難設施，如可下載警政署「警政服務APP」，點擊防空疏散避難專區查詢。還有，在新竹市警察局及各分局官方網站首頁均設有「防空疏散避難專區」，或加入新竹市警察局民防管制中心LINE APP官方帳號好友，皆可查詢。

新竹市警察局長郭士傑向中央社記者表示，日前的俄烏戰爭，凸顯防空疏散避難設施的重要性，政府有義務提供防空疏散避難設施公開資訊，民眾如遇空襲時，能迅速就近找到防空避難處所避難，保護自身安全，也善盡保障市民生命安全的責任。（編輯：張銘坤）1110804

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