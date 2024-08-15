桃園鐵玫瑰藝術節開放售票 展現在地、跨國演出

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園鐵玫瑰藝術節將於10月19日至11月17日舉行，桃市府說，活動除了桃園在地團隊展現創作力，也有多檔跨國製作，今天中午起開放售票，另有早鳥預購、青年席位等多項專屬優惠。

桃園市長張善政今天出席「2024桃園鐵玫瑰藝術節」啟動記者會時表示，今年的鐵玫瑰藝術節將於10月19日至11月17日舉行，共規劃10檔節目、1場讀劇工作坊及5場免費周邊活動，演出地點遍及南北桃園。

張善政表示，鐵玫瑰藝術節自創辦以來，每年吸引眾多傑出表演者在桃園的舞台上展現最出色一面，今年桃市府持續邀請國家兩廳院前藝術總監李惠美擔任策展人，以「移人如梭」（Nomadic）為主題，策劃豐富的表演節目。

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文化部藝術發展司專門委員陳青琪指出，桃園鐵玫瑰藝術節自民國107年起舉辦，逐步提升為全國矚目的文化品牌，此次鐵玫瑰藝術節也配合文化部文化禮金政策，推出「青年席位」優惠；詳細資訊，可參考活動官網（https://reurl.cc/nvElml）。

桃園市文化局表示，除了桃園在地團隊展現創作力，今年也推出多檔跨國製作，桃園鐵玫瑰藝術節今天中午起於OPENTIX售票系統啟售，即日起至9月15日享早鳥預購75折，9月16日起推出包含4人同行、移動套票8折、桃展會員85折、以及青年席位（文化幣）等多種購票優惠。（編輯：戴光育）1130815