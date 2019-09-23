英國湯瑪斯庫克集團破產 約5萬旅客滯留希臘

（中央社雅典23日綜合外電報導）一名希臘觀光部官員今天告訴路透社，在英國旅遊業者湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）宣告破產後，約有5萬名旅客滯留希臘，他們主要在島嶼上度假。

路透社報導，該名官員表示，滯留旅客主要是英國人，他們在札金索斯島（Zakynthos）、柯斯島（Kos）、科孚島（Corfu）、斯基亞索斯島（Skiathos）和克里特島（Crete）上度假。

官員說：「現在當務之急是送他們回家。」這名官員拒絕透露姓名。

此外，西班牙機場航管局（AENA）今天表示，46個由湯瑪斯庫克集團營運的航班已被取消。AENA發言人表示，其中半數航班都以西班牙機場作為目的地，而剩下的航班預計要從西班牙起飛。

湯瑪斯庫克集團今天宣告破產，使全球超過50萬名度假旅客滯留海外，並引發英國史上最大規模的承平時期接運回國行動。

湯瑪斯庫克集團表示，約有14萬人目前搭乘該集團在德國航空子公司的航班旅行，另有2萬1000人預計於今明兩天搭機離開。

一名德國政府官員表示，久負盛名的湯瑪斯庫克集團宣告破產，如果德國旅客因此滯留海外，強制性保險應覆蓋他們中大多數接運回國行動的需求。

不過，湯瑪斯庫克集團在德國的航空子公司德鷹航空（Condor）今天表示，有24萬名預訂該公司航班的民眾正在等待返國。

另外，德鷹航空表示，該公司航班仍正常營運，但不會讓預訂今天或明天航班的湯瑪斯庫克集團旅客搭機。

英國首相強生（Boris Johnson）今天對湯瑪斯庫克集團破產一事置評。強生質疑，湯瑪斯庫克集團等公司的董事是否受到適當刺激，來避免公司宣告破產。

強生表示，湯瑪斯庫克集團已向政府要求約1億5000萬英鎊（約新台幣58億元）的資金，但若政府援助該集團脫離財務困境，將「在未來企業面臨這類商業困境時，面對道德方面的風險」。

強生在前往紐約聯合國大會（UN General Assembly）的飛機上告訴記者：「我們需要思索旅遊業者在未來不管怎樣，都能保護自身免於這類破產的方式，並清楚思考我們目前施行的救濟制度，以確保（他們）最終不會向納稅人求救。」

此外，在湯瑪斯庫克集團宣告破產後，英國在野的工黨財政事務發言人麥唐納（John McDonnell）今天表示，湯瑪斯庫克集團的高階管理人應須歸還他們獲得的任何獎金。

詢以湯瑪斯庫克集團高管是否應須歸還獎金，麥唐納回答：「沒錯。」

麥唐納出席工黨在布萊頓（Brighton）舉行的年度會議。他告訴英國廣播公司電台（BBC radio）：「我認為他們真的應該要摸著良心自問，他們如何導致這件事發生，以及他們如何利用情況牟利。」（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080923