每39秒奪1條小生命 肺炎成全球兒童頭號殺手

（中央社巴黎12日綜合外電報導）國際衛生和兒童機構今天警告，肺炎是全球兒童頭號殺手，而這個「被遺忘的傳染病」每39秒便奪去一條小生命。

每年11月12日是世界肺炎日（World Pneumonia Day），這些機構選在此時發表聲明說，肺炎屬可預防疾病，卻是比其他傳染病導致更多兒童死亡的頭號殺手。

以去年為例，有80萬名5歲以下兒童死於肺炎，相較之下，死於痢疾的有43萬7000人，死於瘧疾的則有27萬2000人。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）在聯合聲明中說：「每一天，有近2200名5歲以下兒童死於肺炎這種可治療且通常可預防的疾病。」

「堅定的全球承諾和增加投資對戰勝這種疾病至關重要…唯有透過向兒童所在地區提供具成本效益的保護、預防和治療干預措施，我們才能真正挽救數以百萬計人的生命。」

在兒童肺炎死亡案例中，5個國家占其中一半以上，分別是奈及利亞16萬2000人、印度12萬7000人、巴基斯坦5萬8000人、剛果民主共和國4萬人、衣索比亞3萬2000人。

肺炎是由細菌、病毒或真菌引起，使人肺部充滿膿液、呼吸困難。

免疫系統脆弱、居住在空汙嚴重和飲用水不潔地區的兒童，是感染肺炎的高風險群。

施打疫苗可有效預防肺炎，如果正確診斷，低成本抗生素即可輕易治癒。

英國拯救兒童基金會（Save the Children UK）執行長華金斯（Kevin Watkins）說：「這是一個被遺忘的全球傳染病，需要國際緊急回應。」

「全球數以百萬計兒童因缺乏疫苗、廉價抗生素和常規氧氣治療而面臨死亡風險。肺炎危機是取得醫療照顧方面被忽視且無可辯解的不平等現象。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1081112