疫情改變社交禮儀 專家教人保持距離又不失禮

武漢肺炎疫情下，美國人保持6英尺社交距離成了人與人之間的最新社交禮儀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月13日

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）握手、幫人拿東西等過去被人視為友善的動作，疫情時期反而變成危險行為。美國媒體觀察，疫情改變人類行為，如何保持距離又不失禮貌，成了每個人必須學習的新課題。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）生活版探討武漢肺炎疫情下的社交禮儀，文章指出居家隔離、保持社交距離所衍生出來的人際互動，美國人還不習慣，因為「對每個人而言都是頭一遭」。

「社交距離的禮儀：如何有禮貌地說退後」作者羅伊（Jessica Roy）指出，疫情之下最有禮貌的動作就是待在家裡。但為了生活採買一定要出門時，可能遇上搞不清楚狀況的人。

很多人不知道怎麼宣示6英尺（183公分）「主權」，因為這違背長久以來的固定模式，人們習慣接在別人後面排隊、人行道上交會時不喜歡讓路。

疫情之下出門，每個人心頭難免有壓力，除了自身注意社交距離，還要想辦法提醒別人，這不是件容易的事。

社交禮儀專家波斯特（Lizzie Post）說：「人們不喜歡要求別人、點出他人錯誤。我們喜歡有標準可循。規則把大家凝聚成一個社會。我們不喜歡被人指指點點。」

別人靠太近的時候，如何反應，波斯特指出，態度比起用字遣詞更重要，注意要友善、和氣、避免語帶威脅，「現在每個人壓力都很大，最不樂見的就是火上加油」。

另一名專家葛林（Alison Green）說，與其擺出強硬姿態說「你可以退後嗎？」不如說：「對不起，我正在努力保持社交距離，你介意給我一點空間嗎？謝謝。」

葛林認為，先假設對方不是故意，因為大家都不習慣。「不要先入為主認定別人無禮。如果你很和善或體貼，那就沒事。你的語氣不友善，別人也會不友善」。

作家皮帕斯（Jennifer Peepas）指出，美國人習慣這樣想「為什麼我要讓路」。但在疫情之下，人行道上與人交會時，利人利己的方式是放下這樣的念頭，保持社交距離。

南加州大學（USC）醫學專家甘農（Paula Cannon）說，官方規定的6英尺（183公分）社交距離限於靜止不動有效，走動時她習慣拉開更遠，但距離不影響人們釋出善意。

甘農認為，在人行道與人交會或在商店買東西，都可以做一些好事，為別人樹立榜樣，做出友善、禮貌又安全的動作。

她說：「如果我在附近散步，遇到人行道對向有人，我會主動移到馬路上，把距離拉到3公尺到6公尺。我會揮手微笑，這麼做是出自對別人的關心，建立正確的榜樣。」

這是告訴對方「自己的行為不管看起來有多奇怪，這麼做是因為關心對方，不是因為害怕他們」。非疫情時期，人行道上有人正面走過來，閃到馬路上會被認為很沒禮貌，但是這是每個人能為別人做的事情。（編輯：王永志）1090413