疫情擾亂汽車業 衝擊捷克和斯洛伐克經濟

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（中央社布拉格22日綜合外電報導）高度依賴汽車製造的捷克和斯洛伐克經濟今年很可能會遭受打擊，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已妨礙從亞洲進口晶片。

兩地汽車製造商2020年因為COVID-19疫情被迫停工後，原本預期可以復工，但計畫卻因為半導體生產中心斷斷續續關閉而受阻。

多數在亞洲地區製造的半導體是傳統車和電子車的關鍵零組件。

半導體短缺對捷克和斯洛伐克造成重大損失，這兩國共計有7家大型車廠。

布拉格萊夫艾森銀行（Raiffeisenbank）分析師霍斯卡（Helena Horska）告訴法新社：「汽車業發生的問題讓我們國內生產毛額（GDP）減縮1.1個百分點。」

捷克國家銀行（Czech National Bank）如今預測，2021年GDP年率成長1.9%，低於8月預估的3.5%。

斯洛伐克央行預期今年GDP成長會因為汽車業危機減少1.8個百分點，來到3.1%。

汽車生產分別占捷克的GDP和工業生產10%和26%，占斯洛伐克的GDP和工業生產15%和41%。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101222