更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

疫情擾亂汽車業 衝擊捷克和斯洛伐克經濟

2021/12/22 21:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格22日綜合外電報導）高度依賴汽車製造的捷克和斯洛伐克經濟今年很可能會遭受打擊，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已妨礙從亞洲進口晶片。

兩地汽車製造商2020年因為COVID-19疫情被迫停工後，原本預期可以復工，但計畫卻因為半導體生產中心斷斷續續關閉而受阻。

多數在亞洲地區製造的半導體是傳統車和電子車的關鍵零組件。

半導體短缺對捷克和斯洛伐克造成重大損失，這兩國共計有7家大型車廠。

布拉格萊夫艾森銀行（Raiffeisenbank）分析師霍斯卡（Helena Horska）告訴法新社：「汽車業發生的問題讓我們國內生產毛額（GDP）減縮1.1個百分點。」

捷克國家銀行（Czech National Bank）如今預測，2021年GDP年率成長1.9%，低於8月預估的3.5%。

斯洛伐克央行預期今年GDP成長會因為汽車業危機減少1.8個百分點，來到3.1%。

汽車生產分別占捷克的GDP和工業生產10%和26%，占斯洛伐克的GDP和工業生產15%和41%。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101222

延伸閱讀
中歐地區疫情延燒 未接種疫苗者行動範圍受限捷克斯洛伐克與台關係升溫 啟台歐交往新頁
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族