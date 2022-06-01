各界關注烏克蘭 非政府組織：非洲難民危機遭忽視

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）今天公布報告示警，全世界對非洲各地大量人口流離失所、飢餓致死和衝突延長的風險給予太少關注。

「挪威難民理事會」秘書長艾基蘭（Jan Egeland）表示：「大家都在關注歐洲的烏克蘭戰爭，我擔心非洲的苦難會更被忽略。」

根據「挪威難民理事會」，面臨這些最受忽略危機的國家，照嚴重程度依序是：剛果民主共和國、布吉納法索、喀麥隆、南蘇丹、查德、馬利、蘇丹、奈及利亞、蒲隆地和衣索比亞。

這是「挪威難民理事會」根據國際政治反應、媒體報導和承諾援助數量的不足所擬出的年度清單中，首次看到10項危機全部出現在非洲大陸。

剛果民主共和國連續兩年遭列為最被忽視的國家，去年約有2700萬人挨餓，占全國人口的1/3。

「挪威難民理事會」表示，同時，有550萬人在國內流離失所，另有100萬人逃往國外。

但針對剛果民主共和國饑荒危機或該國東部衝突的相關高層會議或捐助者會議付之闕如，聯合國要求的20億美元人道援助也僅收到44%。

相較之下，「挪威難民理事會」指出，今年3月烏克蘭的人道訴求僅用了短短一天時間就幾乎達成資助目標。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110601