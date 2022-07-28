研究稱COVID-19源於華南市場 世衛：還有討論空間

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）新研究推斷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最初源於中國武漢的華南海鮮市場，世界衛生組織（WHO）今天對這些研究結果表示歡迎，但強調要排除其他論點還為時過早。

法新社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦總部告訴記者：「直到你可以證明其中一種假設為說明性假設，所有假說都還有公開討論的空間。」

解開新型冠狀病毒SARS-CoV-2從何而來以及它如何開始人際傳播的謎團，被視為防止未來疫情爆發的關鍵。

自2019年末COVID-19最初在中國被發現以來，有兩項有關病毒來源的理論引發熱烈辯論，分別聚焦於探究病毒是從蝙蝠通過中間動物宿主自然地擴散至人類，或者是從實驗室意外洩漏。

2篇通過同儕審查的研究報告昨天刊登於「科學」（Science）期刊，宣稱打破了病毒起源辯論的平衡局面，推斷病毒一定是通過華南海鮮市場的野生動物買賣自然擴散。

萊恩對這些研究表示歡迎。他說：「這是一部持續連載的科學偵探故事。每一則新資訊都會被納入整體評估。」

世衛疫情溯源新團隊的技術面負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove），也對這些研究以及另一篇本週發表的環境樣本相關研究表示歡迎。

她告訴記者：「這些都是很好的分析。」但她強調，在下任何最終結論以前，仍需要在中國及其他地區進行更多實地研究。

她表示，「真正關鍵的是…進一步在中國、武漢及武漢的市場搜尋」，進一步研究「在市場售出的動物來源…並尋找在那些源頭農場工作的人」。

「所以對我們來說，這些研究的確提供了有關疫情發生早期的更多資訊，但不巧的是，這還不夠。我們需要在中國及其他地方進行更多研究，才能真正了解最早期的階段。」

如果沒有更多研究，范科霍芙說：「我們還有很多不確定的問題。」她強調，目標「不只是要找出這場疫情的源頭，我們也要學習如何為未來做更好的準備」。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：林治平）1110728