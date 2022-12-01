聯合國：2025年全球生態保育每年需投資逾11兆元

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（中央社紐約1日綜合外電報導）聯合國環境規劃署今天表示，到了2025年，全球生態系統保育管理每年需投資3840億美元（約新台幣11兆7744億元），是目前金額的兩倍以上，以抑止氣候變遷和天然資源的損失。

路透社報導，這個金額將於下週在加拿大蒙特婁舉行的生物多樣性高峰會上提出。屆時各國將試圖達成一項協議，以保護自然和野生動物，避免物種減少和土地退化。

聯合國環境規劃署在報告中表示，目前全球每年斥資1540億美元，在保護和管理水資源、土地、空氣和野生動物等以自然為本解決方案的行動上。其中以政府公部門為主。

聯合國環境規劃署氣候財務單位主管穆德（Ivo Mulder）指出：「我們若要處理土地退化、氣候和自然的三重危機，就不得不提高數量級別。」

「全球約50%的國內生產毛額（GDP）仰賴健全和運作良好的生態系統，即便我們正在經歷多重危機，擴大規模應該不致太困難。」

報告中表示，全球的政府目前每年斥資5000億至1兆美元，對農漁業以及化石燃料提供補助，這可能對自然生態造成傷害。

去年100多國在雲南昆明參加聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP-15）第1輪會議，但對於如何資助貧窮國家的保育行動未能達成協議。

第2輪會談原定在昆明舉行，但由於中國政府的清零政策關係，移師加拿大的蒙特婁舉行。不過，中國依然是這場締約方會議的主席。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111201