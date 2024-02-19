法國南部電池回收廠遇祝融 濃濃黑煙直竄天際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國當局今天表示，南部一家電池回收廠約900公噸鋰電池起火燃燒，事發現場冒出濃濃黑煙直竄天際。

路透社報導，地方官員馬瑟特（Pascal Mazet）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發表聲明說，法國電池回收公司SNAM在土魯斯（Toulouse）以北的維維耶（Viviez）有個倉庫昨天發生火災。

鋰電池對從手機到電動車的各種電力裝置都至關重要。鋰電池含有可燃物質，加上內存的電能，暴露於熱源時很容易起火，燃燒時會釋放出有毒物質，造成潛在危險。

2023年1月，諾曼第（Normandy）一處存放汽車零件和數以千計個鋰電池的倉庫發生大火，所幸火勢受到控制，並未造成人員傷亡。消防當局表示，沒有跡象顯示有危險的空氣污染釋出。

法國媒體報導，位於維維耶的事發現場冒出濃煙，「世界報」（Le Monde）說，有多達70名消防員正努力控制火勢。

維維耶所在的阿維隆省（Aveyron）官員朱斯提（Charles Giusti）在法國BFM電視台（BFM TV）表示，附近居民沒有危險。

阿維隆省在夜間發布聲明說，儘管火勢已獲得控制，但仍緩慢燃燒，預計將持續數小時。

SNAM並未立即回應置評要求。

這處地點的安全警示說，倘若發生重大火災，存放於此的產品中內含的鎘恐隨煙霧釋放至空氣中。

鎘具有劇毒，對環境有害，但安全警示稱，考量到工廠環境和有毒煙霧的作用或反應，應該不會對居民造成直接的健康風險。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130219