農民聚集布魯塞爾抗議 促歐盟農業部長採取行動

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（中央社布魯塞爾/馬德里26日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）各國農業部長今天在比利時首都布魯塞爾開會討論農業危機，舉行抗議活動的農民在街上燃燒成堆輪胎，要求就超市低價和自由貿易協定等問題採取行動。

路透社報導，鎮暴警察向投擲瓶子和雞蛋的抗議者發射水砲，另有約900輛拖拉機停在距離部長們舉行會議的封鎖區域不遠處，堵住布魯塞爾部分街道。

歐洲各國農民已經連續數週舉行抗議活動，要求立法者對農業面臨的一系列壓力採取行動，包括超市的低價產品，削弱本地生產者競爭力的低成本進口產品，以及嚴格的歐盟環境規定。

今天的另一場抗議活動發生在西班牙首都馬德里，來自西班牙各地的農民利用吹口哨、敲牛鈴和打鼓敦促歐盟減少繁文縟節，並放寬對「共同農業政策」（Common Agriculture Policy, CAP）的一些修正。

在西班牙中部省分阿維拉（Avila）種植穀物和甜菜根的羅德里格斯（Roberto Rodriguez）表示：「我們無法忍受這些規定，他們希望我們白天在田裡務農，晚上還要處理文書工作，我們受夠了官僚主義。」

對此，各國農業部長將就歐盟一系列為減輕農民壓力的新提案進行討論，包括減少農場檢查，以及允許小型農場免除某些環境標準。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130226