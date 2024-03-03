以色列稱AI提升打擊精準度 加薩死亡數攀升引質疑

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）以色列軍方曾表示，在對抗哈瑪斯為期近5個月的戰爭中，人工智慧（AI）有助於以軍更精準鎖定武裝分子，但隨著加薩走廊死亡人數攀升，專家對於AI演算法的有效性提出質疑。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天稱，以哈戰爭已造成當地3萬410人喪生，其中大部分為平民。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）AI研究所首席科學家華爾希（Toby Walsh）告訴法新社：「如果不是AI技術如各界說的那樣好，而以色列國防軍（IDF）不在乎附帶傷害，那就是AI效果不如外界宣稱的那麼好。」

加薩走廊衛生部未具體說明當地的死亡人數中，包含多少武裝分子。

去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動致命襲擊而引發以哈戰爭以來，以色列軍方聲稱「已經消滅一萬名恐怖分子」。

部署在加薩走廊的無人機和瞄準器等AI驅動設備，已讓部分人士感到憂心，而以色列聲稱使用演算法更使他們擔憂。

以色列軍方告訴法新社，他們對以軍的AI瞄準系統不予置評。但以軍一再聲稱，部隊僅鎖定武裝分子為目標，並採取措施避免傷及平民。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130303