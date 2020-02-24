桃園男子網傳疫情假訊息 刑事局逮人送辦

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）24日表示，桃園郭姓男子日前接獲中國大陸網友網傳「武漢肺炎已經定名為SARI」假訊息，未經查證便發文至PTT網站，刑事局接獲通報，20日將他傳喚到案，並依違反社會秩序維護法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年2月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）桃園郭姓男子日前接獲中國大陸網友網傳「武漢肺炎已經定名為SARI」假訊息，未經查證便發文至PTT網站，刑事局接獲衛生福利部通報，於2月20日將他傳喚到案並依社維法送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，2月6日接獲衛福部通報，指PTT網站有網友發文張貼「武漢肺炎已經定名為SARI」的不實訊息，隨即展開調查並積極偵辦。

根據調查了解，PTT網站發文者為無業的桃園38歲郭男，他日前在微信群組接獲中國大陸網友的音檔疫情訊息後，在未經詳實查證下，郭男隨即將音檔內容打成文字，並於1月23日發文張貼在PTT網站上，造成民眾恐慌及徒增防疫工作查證。

刑事局於2月20日將郭男傳喚到案，他供稱並不知此為假訊息，全案詢後依違反社會秩序維護法移交桃園市警察局送辦裁處。（編輯：李錫璋）1090224