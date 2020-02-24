更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽
生活

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀
運動

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩
國際

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名
國際

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
滯留湖北血友病少年晚間返台 加強疾管防護
首頁 / 社會

桃園男子網傳疫情假訊息 刑事局逮人送辦

最新更新：2020/02/24 15:01
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）24日表示，桃園郭姓男子日前接獲中國大陸網友網傳「武漢肺炎已經定名為SARI」假訊息，未經查證便發文至PTT網站，刑事局接獲通報，20日將他傳喚到案，並依違反社會秩序維護法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年2月24日
刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（圖）24日表示，桃園郭姓男子日前接獲中國大陸網友網傳「武漢肺炎已經定名為SARI」假訊息，未經查證便發文至PTT網站，刑事局接獲通報，20日將他傳喚到案，並依違反社會秩序維護法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年2月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）桃園郭姓男子日前接獲中國大陸網友網傳「武漢肺炎已經定名為SARI」假訊息，未經查證便發文至PTT網站，刑事局接獲衛生福利部通報，於2月20日將他傳喚到案並依社維法送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，2月6日接獲衛福部通報，指PTT網站有網友發文張貼「武漢肺炎已經定名為SARI」的不實訊息，隨即展開調查並積極偵辦。

根據調查了解，PTT網站發文者為無業的桃園38歲郭男，他日前在微信群組接獲中國大陸網友的音檔疫情訊息後，在未經詳實查證下，郭男隨即將音檔內容打成文字，並於1月23日發文張貼在PTT網站上，造成民眾恐慌及徒增防疫工作查證。

刑事局於2月20日將郭男傳喚到案，他供稱並不知此為假訊息，全案詢後依違反社會秩序維護法移交桃園市警察局送辦裁處。（編輯：李錫璋）1090224

延伸閱讀
轉發武漢肺炎個案假訊息 指揮中心：恐觸法遭罰武漢肺炎特別條例初擬 散播假訊息最高關3年入法臉書散播不實武漢肺炎疫情 1女遭訴1女緩起訴

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報