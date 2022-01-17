太魯閣族媽媽出席憲法法庭 幫女兒爭取原民身分

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憲法法庭17日就原住民身分法釋憲案召開言詞辯論，太魯閣族的法律系副教授鄭川如（左）及丈夫吳欣陽（右）出庭，為女兒吳若韶爭取原住民身分，認為相關規定違憲。中央社記者林長順攝 111年1月17日

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（中央社記者林長順台北17日電）憲法法庭今天就原住民身分法釋憲案召開言詞辯論，律師吳欣陽與妻子、具太魯閣族身分的副教授鄭川如出庭，為女兒吳若韶爭取原住民身分，認為相關規定違憲。原民會則主張合憲。

原住民身分法第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」

有泰雅族血統的吳陳春桃，與劉陳春梅、吳若韶認為原住民身分法第4條第2項規定違反憲法平等原則、姓名權保障及對原住民族保障等，向大法官聲請釋憲。

憲法法庭今天就原住民身分法釋憲案進行言詞辯論，這也是憲法訴訟法新制實施後，首次言詞辯論。聲請人委由律師、法定代理人出庭，原住民委員會由副主任委員鍾興華及律師出庭，鑑定人由國家人權委員會代表、監察委員鴻義章及律師出席。

有太魯閣族原住民身分的台北教育大學副教授鄭川如與丈夫、律師吳欣陽，以7歲女兒吳若韶的法定代理人身分出席，認為原住民身分法相關規定違憲。

鄭川如指出，原住民身分法第4條第2項規定讓女兒很難爭取太魯閣原住民名字，不僅歧視女性，也違反子女的平等權。

吳欣陽說，這不是個案，他們代表9萬多名原住民子女權益問題。

鄭川如表示，這涉及男女實質平等問題，在父姓常規社會，原住民爸爸不用做任何事，小孩就可以取得原住民身分，若是「漢父原母」就需經歷很多困難，這就是國際人權公約所謂對婦女的歧視。

她指出，以種族方面而言，蒙藏相關條例身分取得沒有這樣規定，原住民身分法卻有，這很有問題。

出席的原民會代表表示，原住民身分法相關規定採「血統主義」兼採「認同主義」，賦予具原住民血統的民眾有選擇權利，有原住民認同可以取得原住民身分，沒有認同也可以拋棄原住民身分，並未違憲。（編輯：戴光育）1110117