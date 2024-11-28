中國製假台灣車牌網路兜售上路 刑事局逮8人送辦

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（中央社記者劉建邦台北28日電）黃姓男子與中國廠商合作，透過台灣社群及網拍賣偽造車牌，每面以新台幣6000元不等價格售出26面，二手車商楊姓男子買最多，再把假車牌轉給業務及客戶使用。刑事局逮8人送辦。

刑事警察局偵四大隊第一隊今天以新聞資料表示，接獲檢舉在網路社群平台及網拍賣場有人販售偽造車牌，經追查掌握黃姓男子涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方指出，黃姓男子曾透過管道向中國廠商購買偽造車牌，發現品質好、仿真度高，竟動歪腦筋與中國廠商合作，後續透過台灣的網路社群及平台兜售，每面偽造車牌價格為新台幣6000至8000元。

刑事局表示，黃姓男子為規避查緝，以人頭帳戶收款，再用中國的第三方支付平台轉帳給當地車牌製造商下單，經查已售出26面假車牌，購買使用民眾分散在全國各縣市。

警方指出，在售出的26面假車牌中，有14面由楊姓男子訂購，楊男是二手汽車商，涉以車行的臨時車牌製作多面同號碼的假車牌，再提供業務及客戶使用，藉以增加試車、驗車數量。

經專案小組蒐證，今年9月至10月持搜索票赴黃姓男子住處及楊姓男子的二手車行搜索，並把懸掛偽造車牌的車輛資訊通報轄區警察局進行臨檢及攔查。

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警方獲報後，循線逮捕黃姓男子等8人到案，並查扣26面假車牌等物。警詢後，全案依違反偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌把8人移送檢方偵辦。

刑事局表示，假車牌雖非民眾自製，但在網路轉售涉犯刑法偽造特種文書罪；使用偽造車牌行駛，涉犯行使偽造文書罪，並可依道路交通管理處罰條例，開罰3600元至1萬800元，籲勿心存僥倖，將擴大追查訂製偽牌的民眾是否涉及其他不法。（編輯：戴光育）1131128