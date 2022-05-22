王維中看球隊輸不甘心也自責 歸隊首戰中繼好投

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊投手王維中染疫復原昨天首場中繼登板，投2局無責失分，他透露隔離期間看球隊比賽被逆轉，會不甘心也自責，至於身體是否受影響，他笑說：「投得好就不會有感覺」。

中華職棒味全龍隊4月底陸續傳出球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王維中染疫後歸隊，昨天首場出賽，中繼投2局失2分、非責失分，拿下中繼成功，也一度是媒體青睞的單場最有價值球員（MVP），但後來MVP由林智勝獲選。

王維中今天受訪表示，染疫完全沒有症狀也沒有發燒，正常吃飯、維持訓練，隔離期間家裡有訓練器材，會甩毛巾、拉橡皮，治療伸展、電療、紅外線等器材也都有。

昨天首場登板，想著準備好就好、不要太亢奮，平常心去丟，王維中6局登板，本來設定投2局，剛好8局首名打者是左打王威晨，教練團詢問能否續投，「我覺得還可以，但沒有處理好、是昨天比較不好的地方。」

王維中過去旅外生涯先發、後援定位都有，總教練葉君璋表示，王維中目前狀況不錯，先發投手群穩定的話，不會太急著調整他的定位，會讓他先留在中繼，如果先發出現狀況再調整。王維中也表示，先發、後援，兩個角色都可以馬上適應。

談起染疫隔離這段期間，王維中表示，有關心球隊比賽，看到球隊被逆轉，會感覺蠻不甘心的、也有點自責，有很想快點歸隊的鬥志和心情，這段期間維持訓練之餘，隊友間也會比賽關心身體狀況。

被問起染疫是否有對身體造成影響，出現比較容易喘的狀況，王維中開玩笑說：「我從去年喘到現在，但如果投得好就不會覺得有影響。」（編輯：屈享平）1110522