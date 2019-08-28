美光加碼投資 帶動台灣全球記憶體產業地位

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）美光加碼新台幣660億元增資台灣，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，這是因應5G和人工智慧應用，也看好明年下半年到後年記憶體市況。產業人士指出，美光在台灣加碼投資提升DRAM先進製程，也帶動台灣在全球記憶體產業地位。

經濟部投審會今天召開委員會議，會中核准及備查重大投資案件共7件，其中，包括核准美光（Micron）匯入新台幣660億元等值外幣，增資台灣美光半導體等國內事業，從事經營電子零組件製造業等業務。

台灣美光日前向中央社記者證實正在台中后里廠區動工擴建A3廠，主要以擴大增加無塵室設備空間為主和技術升級，預計明年第4季完工。

另一方面，台灣美光否認規劃A5廠，並表示美光在全球擴廠方向，不會增加晶圓片產能，美光持續在台中找尋新用地，這是美光作為半導體製造廠的責任。

A3廠臨近台灣美光在台中后里前段晶圓廠，也靠近去年10月下旬開幕的後段封測廠。

對於美光加碼投資台灣660億元，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨說，市場預期最快2020年下半年開始，記憶體市況景氣有機會回溫，並延續到2021年，美光加碼投資，不排除是對於未來記憶體市況景氣的正向回應。

楊瑞臨分析，未來5G通訊、人工智慧（AI）甚至邊緣運算等應用，對於包括動態隨機存取記憶體（DRAM）的儲存功能和效能要求提高，預估到2021年，5G版智慧型手機可望明顯放量，這些應用都需要功能升級的記憶體，記憶體大廠需要透過先進製程提升DRAM功能和效能，這或許是美光選擇此刻加碼投資台灣的趨勢。

他預期，美光此次加碼投資台灣，主要以升級先進製程技術為主，並非擴充晶圓片產能。

不具名產業人士指出，目前日韓貿易戰仍未緩解，美中貿易戰混沌未明，韓國記憶體大廠三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）在晶圓產能擴充上沒有太大動作，資本支出未明顯增加，代表大廠對到今年底前全球記憶體市況景氣仍謹慎看待，以提升製程技術為主。

因應人工智慧、自動駕駛、5G等未來需求，美光已做好準備，例如美光已經推出1z奈米製程的16Gb DDR4產品，可改善運算DRAM（DDR4）、行動DRAM（LPDDR4）和圖形DRAM（GDDR6）產品系列的相對效能和功耗，鎖定人工智慧、自動駕駛、5G、網路基礎設施和伺服器等領域。

此外，美光也透過1z奈米技術節點，開始批量出貨LPDDR4X DRAM記憶體和多晶片封裝（uMCP4），因應先進人工智慧未來在邊緣和高頻寬5G應用上的處理需求。

但美光加碼投資台灣，也可能衍生人才的爭奪效應。不具名業界人士就指出，去年10月下旬美光在台中后里開幕的後段封測廠，就傳出高薪挖角台中封測同業的人才，讓同業感受不少壓力，若美光在台中加碼投資升級記憶體先進製程，恐怕會再掀起高薪挖角半導體高階人才的風潮。

此外，美光加碼投資台灣，顯示對台灣半導體產業的倚重，也可能引起中國方面的覬覦。產業人士指出，全球DRAM產業目前以韓國三星、SK海力士以及美國美光為主，美光在制定DRAM標準角色吃重，美光在台灣加碼投資提升DRAM先進製程，也帶動台灣在全球記憶體產業的地位。

不過，產業人士表示，中國目前發展DRAM記憶體自主供應鏈遇到瓶頸，對於相關人才需求孔急，如何不讓台灣相關DRAM人才流失，並因應美光加碼投資台灣對相關人才的需求，將是當前首要之務。（編輯：郭萍英）1080828