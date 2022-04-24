上海復工復產 車企重鎮嘉定區將劃第2波白名單

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（中央社台北24日電）上海市從嚴格封控防疫中逐漸甦醒，多個企業18日起在符合防疫條件下陸續復工復產。上海市汽車生產企業集中於嘉定區，官方表示，加快啟動企業復工復產，將劃定第2波重點企業名單。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市從3月28日起實施分階段防控，之後又實施全域靜態管理，封控措施不斷升級。後終釋出復工復產重點企業白名單，特斯拉（Tesla）、上汽集團等大廠於18日起，在符合防疫前提下，陸續復工復產。

上海市嘉定區為汽車生產企業集中區域，嘉定區副區長李峰24日上午在上海疫情防控工作新聞發布會上表示，先前公布上海市復工復產重點企業有666家，嘉定區占125家，其中汽車產業鏈相關企業97家。

李峰指出，目前嘉定區73家復工復產企業中，汽車相關企業達49家。4月後，區裡留有211家企業保持封閉生產狀態，近5萬名員工在崗，發生疫情企業不超過5%。近來進一步制定工作方案和詳細指引，封閉生產企業繼續生產，並加快啟動未生產企業復工復產，劃定第2批重點企業名單。

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李峰另也提到，除了復工復產企業做到「一企一方案」防疫規劃外；為加速企業復工復產，成立服務企業防疫專班，各街鎮為重點企業安排點位長，負責聯繫服務企業。加強對復工復產企業的防疫物資、生活物資保障。

據上海市經信委官網22日訊息，666家重點企業已有70%實現復工復產，企業產能利用率不斷地提高。上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零組件配套企業也陸續復工。積體電路、化工等企業產能利用率也保持在較高水平。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110424