吳尊友：增加核酸篩查來清零 網友：考慮民生吧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾指上海展開多輪全市核酸篩查可達社會面清零，卻因社會面清零屢破功被打臉，他昨天建議可增加篩查次數來清零，不少網友批評他不顧民生經濟。

經常為「動態清零」政策護航的吳尊友，4月7日在微博發文分析當時上海疫情，「對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在2至3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3至4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩週，就能實現社會層面疫情清零」。

不過，封城超過一個月的上海，經過多輪核酸檢測後，社會面清零不到一週再次破功。

吳尊友昨晚又在微博發文，似是為自己以往的言論辯解。

他表示，當一個城市經過多輪反覆核酸篩查，還不停從社會面篩查出感染者，顯示社會面傳播尚未切斷。「不是說經過3至4輪核酸篩查，就基本能夠把社會層面的感染者篩查幹凈了嗎，為何還會出現這種現象呢？」

他解釋，主要是因Omicron病毒變異株傳播速度快及隱匿性高。

他表示，反覆從社會面篩查出感染者，主要有3種可能性。首先感染者處於檢測的「窗口期」，即剛剛感染病毒，在核酸採樣時還沒開始向外排出病毒，檢測結果會是「假陰性」；當這人留在社會上便會造成傳播，衍生新的社會面感染者。

其次是漏檢，雖然防控要求篩查的區域是全員核酸篩查，但部分人沒有參加。第三則是採樣質量問題，工作人員進行核酸檢測採樣時操作不規範，鼻咽拭子沒有塗抹到鼻咽部位的周邊，未能採到符合要求的標本，出現「假陰性」。

第四是有些感染者不是持續地向外排出病毒，接受採樣時剛好不排毒。

吳尊友又表示，社會出現隱匿性傳播有2種可能。一是由排毒時間相對比較短的無症狀感染者引發，他們感染病毒後，排毒時間約3至5天，進行檢測時可能已康復沒有排毒，但就已經傳染其他人。

另一可能是間接接觸造成的感染，包括物傳人。

他強調，對於上述數種情景，可以通過高頻率的多輪區域核酸檢測，把社會面感染者，包括社會面的隱匿性傳播擠壓乾凈。對於連續多次都沒有篩查出陽性的區域，核酸檢測的頻率可以放寬，如一周一次；但對於近期，如三輪篩查中，任何一輪中出現過陽性的區域，可以增加核酸篩查次數，可以隔日或每日檢測。

不少中國網友批評他沒有考慮民生經濟。在中國社群平台微博上，有網友表示，「考慮民生吧，別再死磕病毒了」、「我已經三個月沒有發工資了，公司也明確說了居家這2個月都是7折，身邊大把人被辭退，請問這些人的死活就不管了嗎？」、「天天看鄰居帶剛出生不久的嬰兒下樓做核酸，你們怎麼忍心的？連嬰兒都不放過……」。

有網友質疑「如果搞到這樣還有漏，證明這個方法現在不適用了」、「敢不敢承認是做核酸時候傳播的。」

有網友直呼吳尊友是「封城愛好者」，及指「您保持沈默就是對祖國防疫事業最好的指導。」（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110520