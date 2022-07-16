香港專家：放寬限制增加自然感染 達到混合免疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）香港政府專家顧問袁國勇等學者撰文建議逐步放寬社交距離措施，讓病毒在社區以低水平傳播，在今年冬季前盡快透過自然感染和接種疫苗達到「混合免疫」的保護，但要維持疫苗通行證及全民戴口罩。

本身是香港大學微生物學系講座教授的袁國勇及其團隊15日在香港大學的「AsiaGlobal Online」發表文章表示，COVID-19在香港已向風土病的方向發展，引致的死亡率及病發率愈來愈像一般流行性感冒。

文章指出，傳媒非常關注Omicron的BA.4、BA.5及BA2.75亞變種病毒，這些變種病毒的傳播性及免疫逃逸能力增強，但目前沒有證據顯示會令感染者病情加重。根據其他地方的經驗，香港應不會再出現像第5波疫情，導致逾9000人死亡及醫療系統崩潰的情況。

文章建議，要在冬季前盡快達到「混合免疫」（hybrid immunity）的最佳保護，即透過自然感染及接種疫苗令人群有免疫屏障，便應繼續逐步放寬社交距離措施，讓病毒以低水平在社區傳播，令更多人自然感染。

香港現在有93%人已接種1劑疫苗，90%人已接種2劑，66%人已接種3劑，今年底將會有針對Omicron的疫苗，疫苗接種率應再提高，特別是老人，才可達到「混合免疫」的效果。

文章強調，需繼續維持全民戴口罩的措施，而疫苗通行證，即必須接種疫苗才能進入餐廳等場所，也應維持至第6波疫情後才能放寬，因為屆時更多人受感染及疫苗接種率進一步提高。

文章又指出，現在很多防疫措施應該取消，例如強制圍封大廈做檢測，是浪費資源、擾民及成本高；學校也應取消每日快篩。出現確診病例後的追縱工作，應只限於高危地方如醫院、幼兒園及安養院等。

文章又表示，因為中國大陸繼續清零政策，所以香港應優先與海外地方通關，香港應取消酒店隔離政策改為居家隔離，並逐步減少隔離天數。

專家認為，COVID-19病毒在夏季存活能力較低、空氣傳播較少，趁現在放寬社交距離措施和邊境措施較好。

根據新加坡的經驗，若香港全面取消社交距離措施及容許入境者居家隔離，每天感染病例會介於3000至2.1萬例，入院需要氧氣輔助的病人高峰時會有1000人，死亡病例主要是未接種疫苗及有嚴重慢性病的患者。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110716