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花蓮太巴塱八角風箏嗡嗡響 傳遞族人心聲

最新更新：2019/10/12 15:26
太巴塱部落總頭目楊德成12日示範傳統八角風箏施放，傳承當年族人向祖靈祈雨的文化。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱部落總頭目楊德成12日示範傳統八角風箏施放，傳承當年族人向祖靈祈雨的文化。中央社記者張祈攝　108年10月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）Waw Waw鳴響聲從空中發出，這是花蓮太巴塱部落阿美族人特有的文化，發出聲響的秘密，就在八角風箏背後那條連著左右2角的藤蔓，而鳴響聲則是族人的心聲。

花蓮林區管理處即日起在光復鄉的「大農大富平地森林園區」展開為期15天的「2019森川里海風箏季」，園區位花東縱谷風景區之北端，計畫面積1250公頃，草皮開闊，乘著東北季風，是最適合施放風箏的時候。

阿美族傳統風箏文化，太巴塱部落總頭目楊德成今天在家人的協助下施放八角風箏，中午風不大，八角風箏起飛過程顯得吃力。楊德成說，以前是用竹片、藤蔓為支架，樹皮當作風箏面，重量偏重，每年7月風較大是最適合施放的時間。

楊德成接受中央社記者採訪表示，八角風箏緣自300多年前部落內的一次大旱，超過半年沒有下雨，族人想盡辦法要拜託祖靈幫忙，要把部落內的聲音傳遞到天上的族人面前。

當年族人就想到放風箏向祖靈發出呼喚，風箏要飛得又高又遠、還要發出聲響，一個標準的八角風箏約有100公分高，8個角分別代表一個部落，而中間的紅點就是太巴塱部落，風箏背面多一條橫向的藤蔓，受到風的振動產生聲響。

楊德成說，當時風箏起飛後在空中Waw Waw響著，沒多久天空就烏雲密佈降下大雨，族人知道風箏傳話奏效了，也成為每年向祖靈祈雨的方式。

直到慢慢地下水、自來水逐漸普及，族人不再放風箏祈雨。楊德成說，現在放風箏就是向祖靈祈福，祈禱保佑部落豐收，放八角風箏的習俗仍舊流傳。

楊德成說，年輕一輩或許不能體會當年久旱逢大雨的感激，但同樣帶有向祖靈溝通的含義，「放八角風箏沒有特定的時間、儀式，只要有話想說、有事想求，就放風箏，祖靈會聽到的。」

楊德成說，施放方式跟一般風箏相同，只是八角風箏重量較重，需要至少2個人施放，一人拿著風箏，另一人則帶著向前走，拉開距離；等到合適的風起，拿著風箏的人一下指令，拉著繩子的就死命向前衝，直到八角風箏逆風飛起，發出聲響，過程非常費力。

加上現在材料取得方便，要做出又輕又堅固的八角風箏很容易。楊德成在家人協助下，順利將八角風箏高高升起，而且發出的Waw Waw聲響是全場最大聲的。(編輯:孫承武)1081012

太巴塱八角風箏的特色是會發出「Waw Waw」鳴響聲，發出聲響的秘密，在於風箏背面加裝連接左右2角的藤蔓，現在多以塑膠片取代。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱八角風箏的特色是會發出「Waw Waw」鳴響聲，發出聲響的秘密，在於風箏背面加裝連接左右2角的藤蔓，現在多以塑膠片取代。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱部落總頭目楊德成12日在家人的協助下施放八角風箏，重溫族人當年向祖靈祈雨的情境。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱部落總頭目楊德成12日在家人的協助下施放八角風箏，重溫族人當年向祖靈祈雨的情境。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱八角風箏的8個角分別代表鄰近的一個部落，而中間的紅點就是太巴塱部落，風箏背面多一條橫向的藤蔓，受到風的振動就會產生聲響。中央社記者張祈攝　108年10月12日
太巴塱八角風箏的8個角分別代表鄰近的一個部落，而中間的紅點就是太巴塱部落，風箏背面多一條橫向的藤蔓，受到風的振動就會產生聲響。中央社記者張祈攝　108年10月12日
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