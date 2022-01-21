法人對於博物館美術館營運影響 國藝會出書探討

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國藝會董事長林曼麗發想主持的「博物館／美術館的未來性：行政法人制度研究」21日出書，林曼麗認為，國內對於相關討論仍受限於對博物館與美術館法人制度認識的不足，盼透過這個計畫與出書，能有助台灣博物館與美術館迎向21世紀的挑戰。（國藝會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）由國藝會董事長林曼麗發想主持的「博物館／美術館的未來性：行政法人制度研究」21日出書。林曼麗表示，法人深具彈性也講究績效，只要藝文機構做出價值，一定會有機會持續營運，

林曼麗今天在記者會上表示，英、法及日本將法人制度用在博物館與美術館組織營運上，已經具體實踐多年，「這3個國家在1980至90年代啟動了博物館與美術館行政法人制度的討論與變革，因應不同社會背景設計出行政法人制度，進而產出了不同成效，很值得正在起步的台灣借鏡。」

林曼麗曾任台北市立美術館館長與故宮博物院院長，也在長期任教的國立台北教育大學催生了深具特色的北師美術館，是國內少數深具不同性質博物館與美術館營運經驗的學者。

在國藝會「博物館／美術館的未來性：行政法人制度研究」研究計畫中，林曼麗邀請張瑜倩、陳彥伶以及邱君妮等3名學者分別就英、法、日的博物館與美術館法人制度的演進與變遷做法規介與案例分析，也深入剖析不同樣態的博物館與美術館在營運管理上的績效與利弊得失。

林曼麗認為，法人很重要的優點是自主性高，重視績效以及營運，相對給法人的稽核跟監督也很重要。

法人制度究竟會不會讓博物館或美術館賺到錢，林曼麗認為，這是社會成熟度的問題，「不是所有法人後的博物館與美術館都能賺錢，但我認為，博物館或美術館不該以賺錢為目的，而是必須做出價值。」

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林曼麗表示，只要做出價值，社會就會以捐款或是慈善作出支持，政府再以稅制優惠等配套去鼓勵這些社會上願意捐款支持藝術文化的單位，讓這些成為制度，就可以成為正向的循環。

林曼麗表示，國內近年來各地都有許多博物館或美術館的擴建與新建計畫，也都會探究到博物館與美術館是要積極轉型還是選擇法人化的兩種趨勢，「我認為國內對於相關討論，仍然受限於對博物館與美術館法人制度認識的不足，希望透過這個計畫與出書，釐清迷思，能有助於台灣博物館與美術館迎向21世紀的挑戰。」（編輯：屈享平）1110121