羅智成「迷宮書店」劇場版 每一名讀者都是創作者

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改編自詩人作家羅智成（右4）詩作「迷宮書店」的全境式舞台劇12日在台北試演，帶領觀眾重新審視閱讀的意義，延伸身心體驗，在劇中世界滿足對於文學的想像。（聯合文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）改編自詩人作家羅智成詩作「迷宮書店」全境式舞台劇，今天在台北華山文創園區舉行試演會，300多名觀眾齊聚觀賞多媒體劇場，感受羅智成作品中對閱讀的執迷與感悟。

羅智成現場致詞時表示，他最初書寫「迷宮書店」是想透過一家神祕的書店，將他從小到大幾個印象特別深刻的閱讀經驗加以呈現，原著中提到了17本書，劇場版則挑了5本書。

羅智成說，原著中提到的第一本書是「木偶奇遇記」，那是他童年時第一次感到「內疚」的經驗，不過這次並未列在劇場版中，這次特別選了他在青春期最感到震撼的「小王子」，以及後來閱讀的「追憶似水年華」。他在作品中將書的介紹變成一種閱讀的冒險。

羅智成表示，文字閱讀的本身就像一座「語城」，所指涉及代表的意義幾乎沒有任何相似性，但透過讀者的想像力及自身經驗，讓這些符號變成可以感動人、如同真正現實生活中存在的意義。

羅智成強調，閱讀同時就是創作，每一名讀者都是創作者，這次「迷宮書店」的推出，就是想用讀者的觀點來寫閱讀的經驗，在這座「迷宮書店」裡，讀者跟他所讀的作品實現了早已被設定的非法的關係。

羅智成說，他將這部作品定義為「故事雲」，因為所有文學最終極的媒體就是文字，他預期這個故事可以被別的形式所演出及表現，書寫時大量帶進視覺、嗅覺等各種感官元素，沒想到許多朋友的協助下得以在劇場上呈現，真的是一次膽大妄為的嘗試。

「迷宮書店」全境式舞台劇由羅智成親自編劇、導演，陳建騏作曲，由「劇未央劇團」演出，與「紅然數位影像製作」跨界共同打造全境式舞台劇，轉譯羅智成的同名詩作，帶領觀眾重新審視閱讀的意義，延伸身心體驗，在劇中世界滿足對於文學的想像。

「迷宮書店」舞台劇將於12月4日到明年1月8日在台北華山文創園區魔術方塊劇場演出。（編輯：陳政偉）1111112