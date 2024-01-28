堀込憲二爬梳台灣磁磚系譜 解碼時代潮流與庶民生活

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）台灣幾乎到處都可看到各式各樣磁磚，背後隱藏豐富文化及故事，卻經常被人們忽略，日籍學者堀込憲二耗時20多年調查研究，發現台灣磁磚之美，近期完成「台灣磁磚系譜學」並出版。

根據遠流出版發布的新書資訊，堀込憲二從1997年開始進行台北圓山別莊磁磚調查工作，曾發表多篇磁磚學術論文並主持國科會磁磚專題研究計畫。堀込憲二認為，透過磁磚的調查不僅可欣賞磁磚本體的美，更可了解時代潮流及庶民生活歷史，以及磁磚在建築上所具有的文化資產價值。

堀込憲二在書序中表示，磁磚文化的發展是從裝飾建築物開始，「想要美麗」的根源願望結合了世界各國的建築樣式、生活形態與宗教，進而發展出多采多姿磁磚樣式；雖然只是1枚小小磁磚，背後卻傳遞出深厚意涵。

堀込憲二指出，台灣擁有傳統紅磚建築，或以磚材組構的「斗子牆」，保護土埆牆的「穿瓦衫」，在外牆或屋脊處，也常使用「剪黏」等建築窯業品，將其當作馬賽克來製造裝飾效果。這其中又以台灣畫家在白色空白磁磚上手繪出花鳥、吉祥圖案、民間及歷史故事的「磁磚畫」最具台灣特色。

堀込憲二說明，台灣據此根基發展出獨特且多樣磁磚文化，這可歸因於台灣身為海洋國家，擁有複雜歷史文化背景所致，但至今卻少有人意識到，十分可惜，而這也是他想動筆寫一本磁磚文化書籍的原因。

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堀込憲二1947年生，日籍建築學者，定居台灣逾30年，東京大學工學博士，擁有日本一級建築士資格，曾在台灣大學城鄉研究所及淡江大學、中原大學建築學系任教，現於台灣大學藝術史研究所任教，此外也是古蹟、歷史建築聚落修復或再利用計畫委任主持人、中冶環境造形顧問有限公司資深顧問。

「台灣磁磚系譜學」全書分為4章節，「探索磁磚系譜」說明磁磚的定義與演變；「小磁磚大歷史」追溯台灣磁磚發展史，分清末、日治、戰後三階段，逐步了解百多年來台灣磁磚演變；「解開磁磚密碼」剖析磁磚的尺寸大小與背面密碼，了解更多磁磚背後故事；「八大類磁磚鑑賞」從馬約利卡磁磚、維多利亞磁磚、磁磚畫、近代建築裝飾磁磚等細節，賞析磁磚豐富樣式及圖案美學。（編輯：陳仁華）1130128