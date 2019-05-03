離岸風場水下檢測本土化 福海攜手玉豐海科

（中央社記者廖禹揚台北3日電）福海風場開發商永傳能源旗下台灣離岸風場服務公司與玉豐海科攜手，完成福海海氣象觀測塔水下結構檢測，規劃共同投入福海、彰芳、西島等風場運維業務，並參與其他風場標案。

永傳能源今天發布新聞稿表示，旗下台灣離岸風場服務公司（Taiwan Offshore Wind Farm Services, TOWSC）與玉豐海科（DWTEK）攜手合作，共同完成彰化芳苑鄉外海8公里處的「福海海氣象觀測塔」水下結構檢測，為台灣本土廠商首次引進國際技術，以水下載具（ROV）執行水下結構檢測工作。

永傳能源表示，台灣離岸風場服務公司與玉豐海科已在4月30日簽署策略合作框架協議，預期可透過這次水下檢測經驗，對彰化海域各風場提供更完整服務。

永傳能源指出，台灣離岸風場服務公司是目前唯一取得哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳、西島及福芳風場運維工作優先承攬權的本土企業，正積極整合國內外包括玉豐海科等公司，並引進歐洲具運維經驗的專業人員與合作夥伴，包括離岸風場管理、環安衛顧問、高階離岸風機技師，以及離岸工作船供應商等，建立跨國的本土化團隊。

永傳能源表示，玉豐海科耕耘水下載具製造與操作領域多年，近年引進英國Blue Rover技術，獲得離岸風場水下服務核心能力，其跨國團隊在這次「福海海氣象觀測塔」水下檢測工作後，已具備於彰化海域實務操作能力。後續將配合台灣離岸風場服務公司，提供海底電纜、水下結構等各重要離岸風場結構之檢測服務，亦可透過預先維護的方式降低影響發電的潛在風險，以確保風場之運轉效率及結構安全。

台灣離岸風場服務公司與玉豐海科的策略合作，規劃先投入福海、彰芳、西島，共728MW的風場運維業務，同時準備台電一期、二期，及其他彰化海域離岸風場運維業務的投標和相關準備工作，目標在彰化海域整合船舶、人員、技術服務資源，透過本土產業鏈提供各離岸風場具國際實務經驗技術，立足彰化海域，放眼亞太區域未來商機。（編輯：趙蔚蘭）1080503