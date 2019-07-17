興達電廠燃氣逐步取代燃煤 環評過關

（中央社記者張雄風台北17日電）興達電廠燃氣機組更新改建計畫今天通過環評，將逐步以燃氣取代燃煤，燃煤1、2號機組112年除役，113年底3、4號機組轉為備用，台電評估不限電缺電，並允諾成立生態保育小組。

環保署今天召開環境影響評估審查委員會第360次會議，會中第4案針對興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響進行討論。計畫區位在高雄市永安區，分為南北兩側，北側主要開發區49.3公頃（實質開發35.5公頃）、緩衝區15公頃，而南側41.25公頃，內政部107年公告為地方級重要濕地。

會前包括環保團體、當地居民等共14組公民發言。贊成開發的永安區居民表示，台電有誠意改變污染源，台電公司也有補助在地居民，如健康檢查等作為；另外對於當地人的就業、發展也都有助益。

反對方、野鳥協會代表認為，永安濕地該怎麼做經營管理，資源分配、細部改善還有須要進一步討論的部分，希望成立生態保育組織落實執行，並有監督管理委員會或管理小組。

地球公民基金會則希望興達電廠燃煤1、2號機應於108年底就轉為備用，且在備轉容量低於100萬瓩才啟用；3、4號燃煤機組於113年底轉為備用，同樣在備轉容量低於100萬瓩才啟用。

地球公民基金會也提到，現在全台發電、用電的區域分配並不平均，南部在空污季節有96%的時間，都是輸出電力到北、中部，認為台電「為了全台供電而犧牲高雄，是典型的環境不正義」。

台電公司表示，對於空污的防範，將降低氮氧化物排放濃度為5ppm；秋冬季（10月至隔年3月）2部燃煤機組不運轉，另2部燃煤機組減煤3成；既有燃煤1、2號機組提前至112年除役，並預定第3、4號機於113年底轉為備用，並於備轉容量率低於8%才啟用。

至於能否在備轉容量低於100萬瓩才啟用，台電指出，100萬瓩相當於備轉容量率只有3%，已經是相當危險的狀況，訂在8%是確保不會有限電、缺電的現象。

與會的經濟部次長曾文生表示，在計算備轉的時候其實也考慮到可能跳機的問題，現在的機組愈做愈大，這次計畫提出來的機組，1部是110萬到130萬瓩，若是依台電估備轉容量率8%，備轉容量大至是250萬到300萬瓩之間，換成發電機組規模大概是2大1中，也就是備轉若低到只剩100萬瓩，機組發生問題就完全跳電了。

曾文生說明，根據統計過去幾年的狀況，若是在備用容量率超過20%以上的狀況下，幾乎不曾發生備轉容量率突然降低8%的情況；若是備用容量率只有14%到16%時，備轉容量率突然降低8%的機率也不超過10%。

關於空污季發電調度的問題，曾文生強調，現在台電在機組大修排程、調度上，與過去的觀念已經大不相同；也與學者合作，嘗試新的調度方式，如考量大氣的狀況、風向等，再調整不同地區機組降載，為得就是透過環保調度來改善空污。

最後決議，全案通過環境影響評估審查，但開發單位須補充避免夜間施工適用情境與時段、施工臨時替代道路施作期程及增加營運期間「冷卻水進水口魚類撞擊」監測項目。

環評委員要求台電公司應邀集學術單位、保育團體、關心之地方居民成立生態保育小組；台電公司允諾，會與學術機構或民間生態團體合作，推動結合環境保育與能源開發等教育活動；結合社區與地方團體推廣環境教育，並每年編列經費補助。（編輯：陳清芳）1080717