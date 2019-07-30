遠傳拚減碳 通過科學基礎目標倡議組織審查

遠傳電信以國際標準訂立減碳目標，成為亞洲第3家獲科學基礎目標倡議組織（SBTi）科學基礎減碳目標認證的電信企業。圖為遠傳門市。（遠傳提供）中央社記者吳家豪傳真 108年7月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）遠傳今年依國際標準科學基礎減碳目標（SBT），設定中長期減碳目標，於6月遞交科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，7月獲審查通過，成為亞洲第3家通過此國際審查的電信公司。

遠傳今天發布新聞稿指出，遠傳在短時間通過審查，顯示對碳管理的紮實能力與降低環境衝擊的決心，才能獲得國際肯定；這也是遠傳關懷社會與環境永續的具體展現。

根據SBTi網站資料顯示，截至今年7月底為止，全球共計596個企業向SBTi提交減碳計畫的承諾，但僅有3成9企業審查合格；其中，全球電信產業只有13家企業通過，台灣僅有4家企業通過。

遠傳總經理井琪表示，遠傳體認到環境管理是企業永續發展的重要關鍵，積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），導入氣候相關財務揭露（TCFD）、SBT等國際倡議的管理方法，並且依據SBT訂出減碳承諾。（編輯：郭萍英）1080730