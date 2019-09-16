中國取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質

（中央社記者劉姵呈台北16日電）中國宣布取消合格境外機構投資者（QFII）額度限制，放寬股市資金進出，外界關心是否將對台股資金產生磁吸效應；金管會主委顧立雄今天表示，現在沒有看到，且開放的象徵意義大於實質意義。

中國國家外匯管理局10日宣布，為擴大中國金融市場對外開放，經國務院批准，決定取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的投資額度限制；法人預期中國打開金融市場大門，加上MSCI將A股納入國際指數或權重提高等利多效應，將對陸股產生助漲抗跌作用。

針對外界憂心台股資金是否會產生磁吸效應，轉移到大陸市場投資，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，現在看不到，且他表示，過去台灣的金融機構申請的QFII額度，也還沒有用滿過，這樣的開放，象徵意義大於實質意義。

顧立雄強調，台股目前基本面不錯，會影響台股的都是MSCI指數調整，調整後帶動被動式基金進去，但依照過往經驗顯示，MSCI調升A股權重後沒有真正大量吸走台股的外資金額。

不過中國放寬資金進出後，可能會讓MSCI持續調高A股權重，是否會對台股有影響，顧立雄則說，當然會「戒慎以對」；他也表示，MSCI要將A股權重調到20%，不能說完全沒有影響，但他認為，台股健全與否才是一切根本；因為台股健全的話，外資雖然會撤出一些被動式基金，但主動式基金還是會留在台灣。

另外，外資在8月大舉淨匯出64.86億美元（折合約新台幣2000億元）、創下8年以來新高，顧立雄表示，上月影響外資匯出原因包括，一、匯率波動，二、市場考量的調節，三是現金股利獲利匯出。

媒體詢問是否擔心接下來在台股市場動向，顧立雄說，目前外資股息收入留在台灣的金額還是大於匯出金額，且外資拿到大筆的股息，匯出去的也不過是拿到的一半多一點而已；他也強調，只要台股基本面表現好，資金仍會留在台灣。（編輯：張均懋）1080916