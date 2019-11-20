三貝德搶108課綱商機 2020年選修課市占拚2成

數位教育廠商三貝德20日首次自辦法人說明會，由總經理魏宏泰分析108課綱對教育產業的影響。中央社記者吳家豪攝 108年11月20日

（中央社記者吳家豪台北20日電）數位教育廠商三貝德今天首次自辦法人說明會，總經理魏宏泰表示，因應108課綱推行，明年三貝德將領先市場推出10門各學校通用的線上選修課程，目標搶下市占率20%。

魏宏泰表示，這次108新課綱是「史上最大教改」，有難得一見的大商機。以往台灣升大學主要管道包括繁星推薦、個人申請、考試分發制度；其中個人申請占51.64%，教育部目標是提升到70%至80%。

不過，魏宏泰指出，個人申請制度實施以來有不少障礙。首先，口試或面試時間只有20到30分鐘，比較難問出學生程度，通常面試官會根據書面審查資料找出特別之處提問，而且打「安全牌」居多，往往口試或面試成績差距很小。

其次，魏宏泰說，在現行制度下，學生只有35天準備書面審查資料，由於時間不足，甚至有公司專門製作書面審查資料，導致看起來大同小異，因此台大、成大、政大等頂尖大學依舊喜歡用考試分發制度來篩選學生。

他說，根據108課綱架構，新型學測採用新型考試方法，教材比以前大幅減少，例如國文科參考書厚度少了3分之1到一半，意味著學校課程變簡單，但新型學測為了提高鑑別度卻變難，中間的差距形成補教新商機。

此外，在108課綱的架構下，未來學生每個學期都要上傳成績與作品，造成每個學期都要顧成績；在多元選修課程也啟動差異化學習，代表未來每位高中生的課表都不同。

根據三貝德的推算，國內高中生人數約30萬人，若每人平均補習必修課程約1.4科，平均每科上下學期共收補習費3萬元，明年必修課程市場規模約120億元。多元選修課程方面，若每人平均補習1科，上下學期共收補習費2萬元，明年市場規模約20億元。

魏宏泰表示，因應新型態教改，高中市場是反映成果，會最快熱起來。三貝德明年將推出10門各學校通用的線上多元選修課程，客群為全台約10萬名高一生，目標市占率達20%；2021年將推出高二課程，2022年再延伸到高三課程，看好將帶動三貝德獲利明顯提升。

現場法人關注中國市場布局，魏宏泰說，三貝德已在中國開設補習中心，提供音樂老師到國際學校任教，並與學校拆帳，去年有12間國際學校客戶，今年已倍增到25間。由於學生人數眾多，下一步計畫在國際學校附近開設小型教室，提供進階音樂課程，會選擇2、3樓或地下室等店租較低的地點，預計1年後可達損益兩平。（編輯：蘇志宗）1081120