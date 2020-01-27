AI翻轉直播生態 擬導入語意分析與人臉辨識

人工智慧（AI）技術浪潮席捲各行各業，直播平台17 Media資深科技總監羅仲成受訪表示，今年將運用語意分析及人臉辨識等技術，提高直播內容分類的效率。中央社記者吳家豪傳真 109年1月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）人工智慧（AI）技術浪潮席捲各行各業，直播平台17 Media也看準AI翻轉產業生態的可能性，預計今年將運用語意分析及人臉辨識等技術，快速分類內容，提高用戶找節目的效率。

藝人黃立成創辦的17 Media全球簽約主播數超過2萬人，全球註冊用戶數超過4200萬人，用戶平均停留時間超過55分鐘，目前在台灣、日本、香港3個市場登上直播龍頭。隨著傳輸數據量越來越龐大，17 Media已無法只靠人工去標記所有的直播內容。

17 Media資深科技總監羅仲成說，AI還沒真正套用到17 Media的產品上，對於今年的開發方向，內部已有一些想法。例如嘗試從影像上自動分析主播在笑或在哭，也可以分析主播講話的語意，讓直播內容的分類更有效率；針對用戶則可以分析平常看哪些直播、在直播中做哪些互動等。

羅仲成指出，17 Media有一個約18人的團隊負責AI應用，一方面研究如何把主播說的話轉成文字、分析用戶留言；另一方面也在開發人臉辨識技術，未來可能用於客製化直播服務。

在營運策略方面，羅仲成表示，除了常見的素人主播外，17 Media去年投入更多資源經營「多元主播」，邀請社會各領域的意見領袖加入主播陣容，試著用直播特性帶給觀眾不一樣的體驗。

他指出，素人主播與多元主播團隊常有不同想法與需求，對於產品開發團隊來說，要如何分配時間與資源來滿足不同需求，是個傷腦筋的問題。目前嘗試的解決方法是先與各營運團隊談好開發時間比重，規劃每季可以做多少項目，但偶爾還是有「急件」，如果有急件需求的團隊可以說明急迫性，仍有機會優先處理。

談到17 Media約百人的產品開發團隊有哪些績效指標，羅仲成說，不外乎用戶留存率、用戶數是否增加、新主播是否加入、每天開播的主播數等，整體而言還是要看公司每季的大方向。（編輯：張良知）1090127