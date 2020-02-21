中鋼開出上漲第一槍 季盤月盤價平均漲幅1.9%

（中央社記者潘羿菁台北21日電）中鋼今天舉行第2季、4月內銷鋼品盤價會議，月盤與季盤毫無疑問全數上揚，每項鋼品上漲範圍每噸新台幣300元至600元不等，平均漲幅為1.9%，預料將替中鋼下季營運增添動能。

在月盤部分，4月起熱軋軋延料、冷熱軋一般料、電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲建材與烤漆料等，每噸報價上漲金額落在300元至600元間，又以電磁鋼捲每噸漲600元為最多。

季盤報價，包括棒線、鋼板、熱軋中高碳、工具鋼、冷軋製桶、電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲家電、電腦等，同樣上漲300至600元間，鋼板每噸上漲600元最大。

中鋼表示，雖然春節前夕中國發生疫情，產業延後開工對供應鏈衝擊雖仍待評估，但是大陸鋼廠為穩定市場信心，3月盤價均採取平穩措施，伺機迎接第二季旺季來臨。

近期中國鋼鐵協會根據過去SARS經驗研判，疫情對經濟結構屬短期效應，預測武漢肺炎疫情衝擊將集中在第1季，隨疫情逐漸緩解及交通物流業回復正常，大陸政府提出相關降稅減費等擴大內需政策及振興經濟措施，預期3月下旬隨著需求急速釋放，市場將出現一波段反彈行情。

中鋼認為，今年首季台灣內銷盤價已落後國際行情，第2季適逢傳統產業旺季，先前同業低價鋼品出口狀況已不復見，加上，歐洲鋼廠去年底啟動減產措施帶動鋼價緩步上揚，越南河靜鋼廠今年第1季累計熱軋漲幅達每公噸50美元；日、韓高爐廠陸續規劃停產維修，鋼鐵供給面趨於緊縮，未來鋼價仍具上漲空間。

至於在成本面分析，中鋼引述普氏（Platts）機構預測3、4月大陸鋼廠復產後，將拉抬國際煤鐵原料價格，為反應燃料成本上漲，第2季鋼市將確立向上趨勢，全年度全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。

此外，台灣未來又有台商回流的速度與幅度還會加大，更創造提供台灣產業發展的新契機，因此中鋼綜觀上述整體大環境變化，並與下游客戶多次溝通後，拍板定案下季與4月平均漲幅1.9%。（編輯：黃國倫）1090221