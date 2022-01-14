集邦：宅經濟效應退場 估今年筆電面板出貨量下滑

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（中央社記者潘智義台北14日電）集邦科技分析師沈宏鍵今天在集邦科技（TrendForce）面板研討會表示，疫情帶動宅經濟效應退場，全年筆電出貨量縮，筆電面板出貨量也將同步減少。

沈宏鍵指出，疫情帶動在家上班、上課等宅經濟需求，2021年筆電出貨達2.47億台，創歷史新高，隨著全球完整施打兩劑疫苗人口突破5成，預期疫情帶動的遠距辦公與教學等宅經濟效應降溫，2022全年筆電出貨量將年減3.3%，下修至2.38億台。

他說，疫情帶動的遠端教育市場需求以美、日居多，2021年Chromebook筆電在教育市場占比約15.2%，2022年遠距辦公與教學等宅經濟效應所衍生的需求衰退，占比降至12.3%。

他解釋，Chromebook受到日本政府教育標案收尾，與美國市場漸趨飽和影響，2021年下半年出貨量大幅衰退近5成。不過，蘋果新筆電卻接續帶動筆電代工廠出貨維持不墜，筆電面板需求也可維持，且受惠歐美企業陸續回歸辦公室，帶動商用換機潮，商用筆電出貨快速拉升補足缺口，反而使2021年第4季筆電出貨創下全年最高，達6460萬台。

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不過，由於成熟製程IC缺料情況依舊嚴峻，使積壓訂單遞延至2022年首季，可望讓傳統的首季淡季不淡，單季衰退幅度可望較往年平均15%減少，將縮減至10%以內。

另一方面，由於筆電自生產基地中國運至美國，因塞港影響，運輸時間較疫情前增加2、3倍，品牌商只好提前拉貨因應，卻可能造成庫存偏高，增加將來砍單的風險，筆電面板也可能會遇到相同的砍單疑慮。（編輯：張均懋）1110114