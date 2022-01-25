春節連假將至 財金公司列使用ATM五大注意事項

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）農曆春節9天連假將至，民眾若有轉帳、提款需求，就得跑一趟ATM。財金公司今天特別發新聞稿，提醒春節期間使用ATM的5大注意事項，包含避開尖峰時段、保留交易明細等，以及善用手機門號轉帳等。

春節期間使用ATM，第一件要注意的事情就是避開尖峰時段。財金公司表示，根據歷年春節期間ATM交易統計，春節假期前、小年夜及除夕（111年為1月25日至1月31日）期間，每日上午11時至下午2時、下午5時至晚間7時二個時段，ATM使用量最大，建議避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

第二，瞭解提款及轉帳金額的限制，如每日提款及非約定轉帳的限額，未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等。財金公司提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

第三，春節期間民眾使用ATM，如果發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等異常情形，相關溢扣或未入帳的款項，經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶，民眾可以放心。

財金公司也建議民眾保留交易明細單，憑以洽請金融機構處理，或依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。如果無法獲得協助，也可撥打財金公司客服專線 （02）2630-1222洽詢。

第四、慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。

財金公司表示，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；ATM也沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、無法取消扣款。

因此，財金公司呼籲民眾，不要依照他人指示操作ATM，如果懷疑，可以先向165警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

第五，民眾可善用手機門號收（發）紅包，兼顧防疫。

財金公司指出，國內已有30家金融機構開通「手機門號跨行轉帳服務」，先把手機門號和銀行帳號綁起來，就可使用手機門號收紅包，也可以進行餐聚分帳、團購收款等各項收付。

財金公司補充，使用手機門號轉帳，還可以先檢核確認收款人戶名，避免誤轉或遭受詐騙，安全便利、落實防疫，一兼二顧，是春節期間最佳的收付選擇。（編輯：康世人）1110125