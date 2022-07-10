成霖深圳子公司擬遷廠 估計提列損失10.71億元

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（中央社記者張建中新竹10日電）成霖今天宣布，子公司深圳成霖實業董事會決議將水五金組裝工廠搬遷至東莞市基地，將提列一次性損失人民幣2.41億元，合計新台幣10.71億元，影響每股盈餘2.99元。

成霖晚間召開重大訊息說明記者會，由財務長陳宗民說明深圳成霖實業遷廠的相關事宜。他表示，配合廠區所在地未來都市更新計畫的政策及時間表，決定將水五金組裝工廠搬遷至東莞市工廠基地，預計2023年完成。

陳宗民指出，因應生產基地移轉，將提列包括員工工齡買斷，及相關資產減損等一次性損失人民幣2.41億元，合計約新台幣10.71億元，預估將影響第2季每股盈餘約2.99元，實際金額仍待會計師核閱。目前資金足以支應相關費用，不影響日常營運活動。

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陳宗民說，新廠搭配東莞的電鍍廠，將打造成為成霖集團新世代水五金製造基地，加速創新集團水五金製程，帶領集團往下個里程碑邁進。

為達成主力發展自有品牌長期策略目標，陳宗民表示，新水五金工廠將著重自有品牌所需核心技術、製程工藝及設計創新，並且提升供應鏈韌性及彈性，強化自有品牌Gerber及Lenz在市場的競爭力，達到更穩健獲利結構。配合陶瓷產品成長，為成霖集團長期成長發展及獲利打下根基。（編輯：黃國倫）1110710