仿效星國淡馬錫作法 中研院士建議台灣成立主權基金

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中研院院士王平指出，台灣可以考慮把郵政基金、保險部分限制資金與超額的外匯存底，拿出部分做台灣版主權基金，由獨立公正第三方單位來監督，提升金融資源運用效率，效法新加坡淡馬錫基金作法。

中研院今天舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，會中研議小組指出，台灣應該謹慎投資一國的金融資源，但不是都投資在高風險高報酬資產，也不是都投資在無風險低報酬資產。

研議小組指出，以國發基金來看，獲利能力不如股票大盤表現，有些年份間接投資的獲利率甚至不如無風險利率。台灣應參考新加坡金融管理局經驗，在維持貨幣穩定的同時，可慎重評估是否將部份外匯儲備資金投入主權財富基金，在具透明度和可究責性下，帶動產業發展現代化。

王平指出，台灣可以考慮把郵政基金、保險部分限制資金以及超額的外匯存底，提出一部分做台灣版主權基金，重點在於「不是關在門裡自己做的主權基金」，而是要有第三方單位來監督，可以仿效新加坡淡馬錫基金作法，其過去10年報酬率大多在7%到10%左右。

中研院經濟所研究員陳明郎表示，台灣目前相關基金規模都很小，風險也較高，建議政府可以先內部基金有所整合。

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政大經濟系副教授王信實表示，各國主權基金目標多數都很清楚，就是為了獲利，不過，如果還有其他支持產業的考量也都可以再談，重點在於要由第三方獨立單位來判斷是否適合投資。

台經院董事長吳中書表示，假設成立台版主權基金，如何監管、人員僱用、獎金制度等都需要仿效國際上比較有效率的主權基金，才能發揮功效，台灣目前類似的基金有很多規範跟管理辦法，比較影響成效（報酬率）。（編輯：潘羿菁）1110808