美中爭霸築科技牆 朱敬一：關鍵產業可能走雙軌制

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（中央社記者蘇思云台北28日電）中研院院士朱敬一今天表示，美國和中國兩強爭霸，從經濟衝突走向科技衝突，關鍵的科技產業如低軌衛星、無人駕駛等領域，未來可能走向雙軌制，形成新的「科技牆」，對產業影響大。

中研院經濟所1962年成立，今天舉行60週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，朱敬一上午以「一甲子中國經濟的崛起與蛻變」為題，進行專題演講。

朱敬一表示，對照兩岸經濟60年的變化，中國經濟從大躍進、文化大革命、改革開放、南巡講話、和平崛起，再到後來2012年習近平掌權，2015年中國提出「中國製造2025」的政策。

如果以百分比來比較美國、中國與台灣在GDP規模的變化，朱敬一說，以1992年為基礎，當時美中台GDP比例分別為「91：5.9：3.1」，中國經濟不到台灣兩倍規模；2000年時比例為「87：10：3」，中國是台灣3倍多，美國是中國的8.7倍。

不過，朱敬一指出，2021年時比例變化到「55：43：2」，不僅台灣和中國GDP差距拉開，中國也明顯拉近與美國的距離，不僅影響台灣，也牽動世界局勢。台灣必須體認戰略環境的改變，不要再想「尾巴搖狗」、再去槓桿，未來重頭戲是美中衝突，現在美國反中，幾乎是兩黨共識。

至於未來美國和中國經濟誰成長更快，朱敬一指出，兩強各有優勢，美國具備野性，中國強在紀律，分別也是自由主義跟集體主義的特徵。

例如，如果科技需要大規模的測試，中國6G實驗場域是在蘇州，可以馬上要求某個城市使用新晶片，集體主義確實有他的好處；但像是低軌通訊衛星改變過去遍設基地台的概念，是聰明想法，則是美國比較擅長。

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朱敬一觀察，中國和美國的競爭會從經濟競爭轉向科技霸權競爭，美國歷史上築過3道牆，包括1949年北大西洋公約組織（NATO）的軍事牆，後來跨太平洋夥伴協定（TPP）的關稅牆，再到川普的實體清單（entity list）形成的科技牆，到現在美國也對中國晶片有所制裁。

朱敬一表示，有些科技是軍民共用，像是6G、無人駕駛等，國安考量下必須限制，也因此會管到民間科技使用。例如，美國不可能發射飛彈時使用中國的北斗衛星導航系統，一定是使用自己的通訊系統，未來6G通訊一定形成雙軌制度，無人駕駛技術也可能是雙軌制度，逐漸形成科技牆，這將會牽涉很多產業，影響極大。（編輯：張良知）1111128