更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

金管會首季推永續行動方案 研議AI產製永續報告書

2023/1/14 10:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會繼發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」後，預計今年3月進一步發布「永續行動方案」，除了深化ESG面向，將請證交所研議透過AI產製永續報告書的系統，以降低企業成本。

2050淨零轉型目標下，ESG（環境、社會、公司治理）及永續成主流。金管會繼2020年發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」後，持續研議精進資本市場制度，預計今年首季推出新一版藍圖。

金管會證期局長張振山表示，金管會2022年3月已發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，推動上市櫃公司分階段碳盤查及確信，今年3月即將發布的新藍圖，會從5大面向深化永續概念，並定位為「永續行動方案」。

第一個面向是要求上市櫃公司訂定減碳目標。張振山表示，並未強制上市櫃公司訂定的目標值，不過上市櫃公司必須對外說明公司的政策及想法。

第二個面向是深化公司治理，包括注重獨立董事獨立性、審計委員會運作，甚至於女性占董事會比例等。

第三個面向是永續資訊揭露。張振山指出，國際永續準則委員會ISSB預計今年首季發布永續發展揭露準則，金管會勢必要進行相應準備及設計，相關想法屆時會在此構面下對外說明。

第四個面向是針對機構投資人議合，深化利害關係人溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第五個面向是ESG數位化。張振山表示，目前金管會已要求上市櫃公司分階段編製永續報告書，後續將請證交所研議提供一套軟體給上市櫃公司，透過AI產製永續報告書的可行性。

張振山提到，國際上已有其他國家，例如新加坡已利用相關技術，設定高達3000個參數，輸入後可自動產製出永續報告書；金管會也會研議相關作法，盡可能在推動永續的同時，降低企業成本並提高作業效率。(編輯：黃瑞弘)1120114

#金管會證期局長
#張振山
#證交所
張振山
黃天牧：4成投資人不到40歲 投資人保護挑戰更巨大前10月國銀大陸分行獲利年減逾6成 授信曝險續降低
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族