國際金融局勢動盪 新台幣震盪小貶收30.593元

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國際金融局勢動盪，加上美國聯準會開會在即，市場氛圍保守，新台幣匯率今天震盪走貶，收盤收在30.593元，貶3.9分，台北及元太外匯市場總成交金額10.955億美元。

美股續跌，台股今天電子、金融相對疲軟，指數低檔量縮震盪，終場下跌32.99點，以15419.97點作收。

新台幣兌美元今天開盤價為30.54元，早盤一度小升，最高為30.51元，但隨著台股下挫，新台幣由升轉貶，盤中最低為30.603元，終場也以小貶作收。

外匯交易員指出，金融局勢紛亂，瑞士信貸危機餘波盪漾，市場持續消化消息面利空，股市疲軟無力，連累新台幣匯市交投偏淡，缺乏明顯方向性，延續區間整理格局。

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開理監事會，外匯交易員指出，金融事件連環爆，引發市場對於經濟衰退的憂慮，押注聯準會僅升息1碼，並觀望聯準會會後發言，盼能為後續市場操作提供指引。（編輯：楊凱翔）1120320