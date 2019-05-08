社區營造改變台灣風貌 周俊吉：人要為共好付出

（中央社記者韋樞台北8日電）中央社長年代辦曾虛白先生新聞獎，信義房屋董事長周俊吉對該新聞獎增設「社區營造與地方創生報導獎」深表認同。他說，社區是人類群體的基層單元，要改變社會風貌，唯有個人先願意為社區共好而付出。

曾虛白先生新聞獎今年擴大公共服務報導獎名額，由信義房屋贊助，依媒體型態分為報紙及雜誌類、電視類、廣播類、新媒體類，並增設新獎項「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，以鼓勵更多優質的報導。

談到增設新獎項初衷，周俊吉在曾虛白先生新聞獎收件前接受中央社專訪時表示，年輕時曾看到外籍人士以「人情味與公德心」為題投稿報端，文中點出台灣人情味十足，但缺乏公德心，而且對熟識者友善，對陌生人冷漠；當時還有來台讀大學的馬來西亞僑生組隊糾正台灣人不排隊、亂吐痰、丟菸蒂的惡習。

隨著台灣經濟進步，道德教育提升，以及政府與民間長年推動「社區總體營造」，台灣整體社會風貌有了實質的改變；近年明顯感受到台灣人對陌生人或外國遊客更友善，他認為，「台灣最美的風景是人」，這就是社區營造潛移默化的力量。

周俊吉指出，中華文化談五倫，談到君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友等人與人之間的相處關係，獨缺個人與群體的關係，畢竟現代社會中，「社區」是人類群體的最基層單元，也是具體而微的社會縮影；信義房屋決定投身社區營造，以昔日純樸民風為號召，從最基本的社會單元開始，希望集眾智、合眾力，成就關鍵改造力量，盼喚起人們對於美好家園的想望，進而身體力行塑造一個里仁為美的台灣。

他相信「只要每個社區變好，整個台灣就會變好」，因此十餘年前啟動「社區一家計畫」，宗旨就是打通人與群體的關係，共同為整體社區共好而努力，而非只為了個人獨好而活。

至於地方創生則是根基於社區總體營造之上所創造的地方產業。周俊吉解釋，地方創生講究「人、文、地、產、景」5字訣，一切從個人為村莊、社區付出開始，有了文史保存、地方特色產業、地方景觀與環境之後，以內在自己創造產業或是引進外來產業，才能逐步讓瀕臨凋敝的村莊社區得以枯木逢春。

他說，若是缺乏為村莊社區付出、凝聚共識達成「共好」目標，一旦獲取政府補助，反而會成為社區的爭端和災難的來源，加速社區的空洞滅絕，對任何一位社區居民都沒好處。

周俊吉認為，社區營造和地方創生非常重要，中央社對這種有深度和故事性的議題做報導，足以帶動國人更關注這項議題，省思個人能為社區做些什麼，進而讓台灣的媒體在搶點閱率之際，能回頭看看這類有啟發性的深度故事，其實更能吸引讀者，並放大社區營造的感動力。

周俊吉舉例，中央社董事長劉克襄過去所寫的書非常受歡迎，其中最重要的原因是他駐足每一個小鎮、每一條小街，用作家的深度觀察和筆觸，發揮每篇故事的感動力，難怪會不斷地吸引忠實讀者。

信義房屋推動「社區一家」與「全民社造」十餘年之後，參與人士逐年見證社區透過自己的力量讓家園「共好」，於是挑選了53個有關社區一家的故事集結成「上好一村」、「上好一村2」書籍，周俊吉說，許多讀者朋友向信義房屋表示，裡面的故事非常好看。

周俊吉還說，這兩本訴說推動社區營造的書甚至吸引中國社科院出版社的注意，希望能獲得授權轉印出版，為中國社會初萌芽的社區營造概念提供成功例證。

他也希望藉由設立「社區營造與地方創生報導獎」，讓新聞媒體的筆尖報導更多社區裡的正向故事，讓更多人關心自己的所在，看見自己社區的美麗，有了認同之後，再來談地方創生就會更有凝聚與向心力。（編輯：張良知）1080508