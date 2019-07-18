離婚訴訟強制親職教育 立院法制局：注意配套

（中央社記者王揚宇台北18日電）近5年來每天至少有4個孩子捲入父母離婚訴訟的監護權大戰；為維護孩童身心健全發展，立法院法制局近日提出離婚訴訟引進強制性親職教育的研析報告，說明若進行相關法制化作業的4大注意事項。

根據司法院統計，各地方法院近5年審理的離婚事件，其中附帶子女監護權歸屬每年都有1600人以上，等於每天至少有4個孩子捲入父母離婚訴訟的監護權大戰，而且民法目前關於裁判離婚，仍是以「有責主義」為原則，未成年子女被迫夾在父母間相互對抗與更加仇恨的訴訟過程中，不但處境艱難，也更容易受到傷害。

立法院法制局研析報告指出，為維護兒少身心的健全發展，減少父母離異時所帶來的負面衝擊，美國於1976年首次在堪薩斯州實施強制性親職教育，隨後在80和90年代逐漸受到歡迎。

研析報告提到，目前美國各州法院皆有提供或連結親職教育課程給離異父母，其中有27州強制訴請離婚的父母需先參與親職教育，才能取得離婚證書。這類親職教育課程的主要目的在於，教育離異父母如何發展合作的共親職關係，以聚焦在未成年子女的最佳利益。

而在台灣部分，立法院法制局研析指出，家事事件法在2012年施行後，各地方法院陸續成立家事服務中心，其中一項服務就是提供親職教育輔導，協助離婚的夫妻學習如何作為友善父母，不過依據家事事件審理細則第15條規定，此類親職教育為免費課程，且不得強制當事人參與。

因此研析報告中提到，如果台灣擬於離婚訴訟甚至是一般協議離婚，引進強制性親職教育者，應注意以下事項，包括明訂強制性親職教育的法源基礎，例如可增訂於民法、家事事件法、家庭教育法或兒童及少年福利與權益保障法。

此外，為強化其強制力，除可對未參與親職教育的父母課處罰鍰外，甚可明定親職教育的參與情形「應」作為處理相關家事事件的參考。相關財源部分，需要跨院、跨部門的整合及協調，才能有穩定的經費和人力來源。

研析報告也指出，親職教育宜採多元化實施，除團體親職教育課程外，應視個案案主的情形，適時研擬個別化輔導計畫；另外，建議仿效美國各州的作法，對於涉及婚暴的離婚案件，應有不同實施方式和課程設計，例如准許受暴配偶可以不用參加強制性親職教育等。（編輯：林興盟）1080718