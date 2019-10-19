早產兒媽媽的愛 隔著保溫箱也要說故事

屏東基督教醫院19日舉辦早產兒回娘家暨兒童病房關懷活動，邀請說故事爺奶等到場與孩子們同樂，同時也有醫師與家長分享親子共讀技巧。（屏東基督教醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣一年約有400多名早產兒，有1/3經屏東基督教醫院新生兒加護病房照顧，屏基今天舉辦早產兒回娘家活動，一名早產兒母親回憶當年隔著保溫箱說故事給寶寶聽的心情。

在爸爸媽媽兄弟姊妹的陪伴下，19名民國102年9月至107年9月出生、出生週數未滿37週、體重2500公克以下的小朋友，今天回屏基歡聚一堂。

對早產兒來說，新生兒加護病房是他們出生後第1個「家」，一名早產兒母親說，去年早產生下1370公克的小恩，當小恩在保溫箱時，她就開始唸故事書，即使無法親手抱著孩子，也要讓孩子熟悉媽媽的聲音，培養親子感情。

不到29週就出生，體重僅1270公克的小威，在醫院住了1個多月，身上插著呼吸器還有其他監測儀器，張媽媽想起這段2年前的往事仍是百感交集，她說，幸好現在小威體重已有14公斤，沒有發育遲緩或其他問題，終於可以讓父母安心。

在台灣早產兒基金會、7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款、財團法人統一超商好鄰居文教基金會及屏基早產兒基金支持下，屏基今天舉辦「OPEN!CARES~親子共享時光」早產兒回娘家暨兒童病房關懷活動，邀請「說故事爺奶」、7-ELEVEN超人氣的OPEN小將及小桃，一起與早產兒同樂，同時有醫師與家長分享親子共讀技巧。

屏基表示，美國兒科醫學會於103年將「主動建議家長儘早唸故事書給寶寶聽」納入兒童醫療照護政策，國民健康署也呼籲家長越早開始親子共讀，越能幫助寶寶大腦發展，屏基從107年開始於兒科、婦產科門診及兒科病房推動「親子醫起讀」。

屏基新生兒科醫師表示，透過共讀活動不僅可促進親子互動與親密感，更有助於促進腦部發育、語言發展及增進理解能力，啟發孩子的想像力及培養創造力。

屏基表示，屏基自91年起開闢早產兒追蹤門診，平均1年收案追蹤30名左右的早產兒。（編輯：謝雅竹）1081019