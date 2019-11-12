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網傳綠豆粉敷臉可治痘 當心感染爛臉

最新更新：2019/11/12 16:59

（中央社記者張茗喧台北12日電）臉上的青春痘令許多男女傷腦筋，網路上也流傳許多去痘偏方，例如以綠豆粉敷臉可吸去多餘油脂、改善痘痘。食藥署提醒，綠豆粉可能刺激皮膚，甚至可能演變成蜂窩性組織炎。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」今天發文指出，網路傳聞稱綠豆粉可吸附臉上多餘油脂，只要以天然的綠豆粉調製成面膜敷臉，就能改善青春痘的效果，其實是錯誤謠言。

食藥署指出，若將綠豆粉直接抹上臉，可能造成皮膚過度刺激，讓整張臉發紅、脫皮，甚至演變成接觸性皮膚炎，若是痘痘已經有紅腫、發炎的情況，再塗抹一些未經消毒的產品，還可能變成蜂窩性組織炎。

食藥署解釋，青春痘醫學正式名稱是「痤瘡」，好發於青春期男女，因此俗稱青春痘，經常長在臉部和身體上半部，生成原因相當多元，包括體質、皮脂腺分泌旺盛、內分泌失調、毛囊皮脂腺內的細菌孳生、飲食、情緒壓力等。

想避免青春痘上身，除了應維持正常生活作息、避免熬夜，也應做好臉部清潔，盡可能避免用油性的保養品或化妝品，以免皮脂腺內的分泌物無法排出，造成青春痘發炎得更厲害；飲食方面，少吃巧克力、奶油、花生高熱量食物以及辛辣、油炸食物。

食藥署呼籲，民眾若長青春痘，千萬別用手去擠壓痘痘，因為手上的細菌可能會引發感染，使病灶擴大，甚至留下褪不掉的疤痕及色素沉澱，建議諮詢專業的皮膚科醫生，配合醫生的醫囑進行治療。（編輯：葉俐緯）1081112

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